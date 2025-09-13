El café es mucho más que una bebida: es una experiencia sensorial que involucra química, física y biología. Un estudio reciente desarrollado por Andrea M. Obando y Jorge G. Figueroa, del Departamento de Química de la Universidad Técnica Particular de Loja, analizó cómo varía el aroma del café según el nivel de tueste y qué compuestos son responsables de ese olor característico. El trabajo, publicado en la revista ‘Molecules’, evidencia la complejidad de los aromas que conquistaron a millones de consumidores en todo el mundo.

Los compuestos volátiles se forman durante el tueste del grano y definen sabor, color y aroma.

Solo 25 de 74 compuestos identificados son aroma-activos.

El tueste medio ofrece el mejor equilibrio entre complejidad y aroma.

Reacciones químicas clave: Maillard y caramelización.

Los aromas pueden ir de vegetal a dulce, según el nivel de tueste.

☕🔥 Café y tueste: cómo los compuestos volátiles crean aromas únicos

Siguiendo con Obando y Figueroa, cada nivel de tueste activa reacciones químicas específicas. En el tueste muy claro, predominan notas verdes y suaves, con compuestos como 2,5-dimetilpirazina y 2-furanmetanol. Al aumentar a tueste claro, se intensifican aromas a nuez y frutos secos gracias a pirazinas como 2-etil-3-metilpirazina. El tueste medio alcanza la mayor concentración de compuestos agradables, con notas a caramelo, pan, avellana y, por primera vez, grosella negra. En cambio, el tueste oscuro genera compuestos con olores desagradables como quemado y azufre.

Tueste muy claro: color marrón claro y baja intensidad aromática.

Tueste claro: aromas más expresivos y perfil suave.

Tueste medio: máximo desarrollo de compuestos aroma-activos.

Tueste oscuro: compuestos que pueden afectar la salud si se consumen en exceso.

Los catadores recomiendan el tueste medio para una experiencia sensorial óptima.

💧☕ Cómo mejorar la extracción y sabor del café

Un estudio de National Geographic explica que la forma de verter el agua también impacta el aroma y sabor. Investigadores de la Universidad de Pensilvania observaron que, en métodos como el ‘pour-over’, la altura y grosor del chorro crean una “avalancha líquida” que mezcla mejor el café, intensificando el sabor sin usar más granos. El uso de hervidores con cuello de cisne y un flujo uniforme garantiza una extracción más completa de los compuestos aromáticos.

Mayor altura en el vertido genera remolinos internos que mezclan los granos.

Chorro uniforme evita la fragmentación y mejora el sabor.

Método ‘pour-over’ permite café más intenso usando menos materia prima.

La capa de granos flotantes no afecta la extracción.

Ajustar la altura y flujo mejora la experiencia sensorial y reduce desperdicio.

🧪🌱 Beneficios y precauciones del consumo de café

La Universidad Veracruzana resalta que, además de su aroma, el café aporta compuestos antioxidantes y antiinflamatorios como cafeína, diterpenos, trigonelina y melanoidinas. Su consumo regular se asocia con menor riesgo de enfermedades crónicas como ciertos tipos de cáncer, afecciones cardiovasculares, diabetes tipo 2 y enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer. Sin embargo, se recomienda moderación, café de buena calidad, filtrado y sin aditivos para maximizar beneficios y minimizar riesgos.

Propiedades antioxidantes ayudan a neutralizar compuestos oxidativos en el cuerpo.

Modifica la microbiota intestinal, favoreciendo perfiles anti-obesidad.

Mejora la sensibilidad a la insulina y metabolismo de glucosa.

Consumir durante embarazo no es recomendable por riesgo al feto.

Evitar exceso de tostado o aditivos que puedan reducir beneficios.

🌎 Aroma y sabor: un viaje sensorial

Daniel Rodrigo Arteaga Gallardo, docente investigador de la Escuela de Gastronomía Business School de la UIDE, explica que el café contiene más de mil compuestos químicos que definen su complejidad sensorial. Pirazinas y furanos aportan notas tostadas y dulces; aldehídos y cetonas añaden matices frutales y ácidos. La temperatura de infusión también influye: entre 90 °C y 96 °C se logra el balance óptimo.

El café libera cafeína y antioxidantes durante la infusión.

Temperaturas demasiado altas pueden quemar la bebida.

La preparación adecuada evita sabores amargos o planos.

Su aroma nace de procesos como la fermentación y el tueste.

El café conecta química, cultura y tradición en un solo ritual.

La ciencia confirma que el aroma del café y sus efectos en la salud dependen del tueste, la preparación y la calidad del grano. Elegir un tueste medio, aplicar técnicas de vertido correctas y consumir café natural y filtrado garantiza una experiencia sensorial completa y beneficios para la salud.

