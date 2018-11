Expertos coinciden en que se debe incrementar la presencia de mujeres en la escena cultural de Latinoamérica 

LEA TAMBIÉN

Un grupo de expertos coincidió este viernes (30 de noviembre del 2019) en Bogotá en la necesidad de que debe aumentar la presencia de las mujeres en campos como la innovación, la cultura y el emprendimiento.

Así lo manifestaron durante el encuentro Tedxwomen más grande de Latinoamérica, el TedxBogotáMujeres, realizado en la capital colombiana.



"A la música, la cultura y el emprendimiento les hace falta más mujeres. No quiero decir que seamos mejores pero hacen falta", afirmó la colombiana Diana Burco, quien se convirtió este año en la primera mujer en ser nominada en la categoría Cumbia-Vallenato en los premios Grammy Latino.



Burco, conocida por canciones de vallenato como Viejo amor del valle y Juan, contó que sus inicios en la escena musical fueron "difíciles".



"Cuando yo empecé a tocar acordeón lo primero que me encontré fue a personas que me decían que este era un instrumento de hombres", relató Burco durante su charla.



En la cuarta edición, el escenario TEDxBogotáMujeres contó con la participación de 12 conferenciantes que se encargaron de exaltar el poder que tiene la mujer y de enseñarle a unas 1 600 personas el valor femenino en la sociedad.



"La mujer tiene una luz y en la sociedad se merece un espacio para reconocerse a sí misma, pero por ahora la mujer no es protagonista aunque debería serlo", dijo a EFE la decana de la facultad de Ciencias de la Salud de la chilena Universidad Católica de Temuco, Carol Hullin.



El gerente general del despacho gubernamental INNpulsa Colombia, Ignacio Gaitán, aseguró por su parte que las mujeres deben enfrentar muchas barreras para poder salir adelante y puso como ejemplo a su mamá, quien "tuvo la capacidad de estar en todo lado y de hacer sus cosas siempre teniendo un propósito en mente".



Según cifras divulgadas por Gaitán, las mujeres representan el 41,6% de la población económicamente activa y el 88% de las emprendedoras dicen ser discriminadas.



Es por esto que para Paula Rincón, organizadora del encuentro, consideró que un escenario como el de TEDxBogotáMujeres sirve "para celebrar la capacidad transformadora que tenemos las mujeres".