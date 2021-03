¿Personas pueden desarrollar covid-19 después de haber completado la vacunación?

Al igual que los medicamentos, las vacunas no ofrecen un 100% de efectividad, por lo que es importante que las personas que ya han sido inmunizadas contra el coronavirus mantengan las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos, entre otros.

De acuerdo con información de CNN publicada el 23 de marzo del 2021, a pesar de que una personada haya sido completamente vacunada contra el covid-19, siempre es probable que se presenten algunos casos de la enfermedad.



El doctor Elmer Huerta explicó al medio por qué las personas completamente vacunadas podrían desarrollar covid-19.



Un primer punto que resalta el especialista, es que la eficacia de las vacunas no es del 100%. Huerta menciona que cuando se trataba de averiguar el alcance de inmunización de las dosis en los estudios controlados de fase 3, ya se había documentado que algunas personas completamente vacunadas podían contraer la enfermedad.



Por ejemplo, un análisis de 523 000 personas que recibieron dos dosis de la vacuna de Pfizer en Israel, encontró que 544 de ellas, es decir el 0,1%, se infectaron con el nuevo coronavirus.



De las 544 personas, 15 necesitaron hospitalización: ocho en condición leve, tres en condición moderada y cuatro en condición severa. Ninguna persona falleció, agrega la información.



Pero, ¿por qué se reinfectan las personas vacunadas? El especialista explica que las infecciones suceden no porque el virus les gana a las defensas o destruya los anticuerpos producidos por la vacuna, sino que, al igual que muchas funciones biológicas en el ser humano, la respuesta a las vacunas no es igual en todas las personas.



De acuerdo con lo planteado por Huerta, si bien es cierto que la mayoría de las personas producen anticuerpos efectivos para neutralizar el virus, puede que otros ciudadanos produzcan anticuerpos menos efectivos y la infección ocurra.



Por ello el experto resalta la importancia de mantener los protocolos de bioseguridad frente a la posibilidad de desarrollar covid-19, a pesar de estar completamente vacunado. Es fundamental que las personas que ya fueron inmunizadas se comporten como si no las hubieran recibido.



Huerta también se refirió a las mutaciones del SARS-CoV-2 y dijo que "hasta que no sepamos el verdadero impacto de las variantes, la posibilidad de infectarse después de vacunado es más alta que nunca".



Por último, el médico recuerda que las vacunas no están hechas para impedir completamente el desarrollo de la enfermedad, sino para disminuir al máximo, pero no del todo, la probabilidad de enfermarse.





¿Qué tipo de protección ofrecen las vacunas contra el covid-19?



Información de la BBC menciona que hay dos tipos principales de inmunidad que puede lograr con las vacunas.



La primera es la llamada "inmunidad efectiva", que puede evitar que un patógeno cause una enfermedad grave, pero no puede evitar que ingrese al cuerpo o haga más copias de sí mismo.



La segunda es la "inmunidad esterilizante", que sí puede impedir la infección e incluso prevenir casos asintomáticos.



Lo ideal, según la publicación, es que una vacuna logre producir inmunidad esterilizante, pero rara vez se alcanza.