Exmanager de Juan Gabriel reitera que el cantante está vivo y que reaparecerá

El 28 de agosto del 2016, México lloró la muerte del cantante Juan Gabriel. Resultados de su autopsia revelaron que la causa del deceso fue un infarto agudo de miocardio. Latinoamérica lo despidió cantándole canciones como Te lo pido por favor y Así fue. Sin embargo, Joaquín Muñoz, exmanager del artista, ‘reveló’ que Alberto Aguilera, verdadero nombre de Juan Gabriel, sigue vivo y que su regreso a la vida pública será en diciembre del 2018.

Según Muñoz, el ‘Divo de Juárez’ terminará con su supuesta muerte el próximo 15 de diciembre. “Está en una casa, está bien, cómodo. El mes que entra nos vamos a dar cuenta. Está preparándose todo para que pasando el día 15 (de diciembre) va a aparecer ya públicamente. Ya está aburrido de cómo está, la situación que vive él es horrible”, comentó Muñoz al programa televisivo Intrusos.



El exmanager fue más allá y aseguró que tuvo un encuentro con el artista el pasado domingo 8 de julio del 2018 y que, según él, Juan Gabriel padece varios achaques provocados por la diabetes. “Estuve con él, pero ahorita está malito porque está diabético, entonces se estaba cortando la uña del pie y se picó, tiene pus y su pie está muy inflamado”, dijo Muñoz.



Pero esta no es la primera vez que el exrepresentante afirma que Juan Gabriel está vivo. Lo hizo en marzo del 2018, cuando presentó su libro ‘Juan Gabriel y yo después de la muerte’. En el evento de lanzamiento compartió un audio en el que supuestamente el cantante le envió sus felicitaciones.



Sobre la batalla legal por la herencia del intérprete de Querida entre Iván Aguilera, hijo del cantante y Joao Aguilera, quien clama también ser heredero de Juan Gabriel, Muñoz contó que los trámites y documentos son falsos. “Son puras mentiras. Juan Gabriel tiene el testamento. Lo demás es pura charlatanería. Lo que ha hecho Iván es puro cuento, él no se puede quedar con nada. Quiso cobrar las regalías y le pidieron el acta de defunción de Alberto Aguilera Valadez ¿De dónde? si está vivo”, comentó.



Muñoz también acusó a Iván Aguilera y Simona Hackman de abandonar a Juan Gabriel y, de hecho, les envió un mensaje. "Iván no has cumplido el trato con Alberto, lo has abandonado y usted Simona no se meta con Alberto ya, no le vamos a decir nunca en dónde está”, concluye.