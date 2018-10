¿Qué exige la expareja de Miguel Bosé que demandó al músico?

LEA TAMBIÉN

Ignacio Palau, quien fue pareja de Miguel Bosé por 26 años, demandará al conocido artista español para poder seguir compartiendo la crianza de sus cuatro hijos, según informó un bufete de abogados y el diario El País de España.

El abogado de Palau, José Gabriel Ortolá, tenía previsto introducir la demanda este jueves 18 de octubre del 2018 para pedir “al cantante poder seguir compartiendo los cuidados y la educación de los cuatro niños, como hacían hasta su separación” reciente, indicó El País.



El bufete Ortolá Dinnbier en Valencia (este) anunció el martes en un comunicado haber sido contratado por Palau “tras la ruptura de (su) relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años”.



Palau, un escultor de cuya vida no han trascendido mayores detalles, les encargó interponer “las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores”.



Contactado por la AFP el bufete declinó confirmar la demanda o hacer más comentarios.



Bosé, cantante de 62 años de éxitos como Amante bandido, Morena Mía o Si tú no vuelves, ha sido muy hermético con su vida privada, tanto así que hasta esta semana no había sido confirmada su relación con Palau.



Desde hace años residente en el extranjero, primero en Panamá y luego en México, Bosé anunció en 2011 en las redes sociales que había sido padre de gemelos, Diego y Tadeo, mediante un vientre de alquiler.



Después se conoció que criaba a otro par de gemelos, Telmo e Ivo, y en abril de 2017 publicó en Instagram una foto de él con los cuatro niños, de espaldas para ocultar sus rostros, en Disneyland.



En septiembre del mismo año, el cantante confirmó en su cuenta de Instagram que le hackearon su correo electrónico y le robaron archivos fotográficos de su familia con el fin de extorsionarlo. Para evitar esto, el músico mostró las identidades de los menores de edad.



Lamentó la decisión pues dijo que desde el nacimiento de los niños protegió sus identidades. Sin embargo expresó que esperaba "que, no obstante esta decisión forzada, la discreción hacia los menores de mi familia siga siendo respetada por todos como hasta ahora".

Pero tras la separación, Bosé se quedó en México con Diego Y Tadeo y Palau volvió a Madrid con los otros dos niños, según la prensa española.



El País indicó que el abogado de Palau reivindicará en la demanda el concepto de “ allegado ” para que “ los pequeños sigan teniendo relación entre ellos y que el escultor también pueda seguir actuando como padre ” , algo a lo que Bosé se negaría.



Miguel Bosé, multigalardonado artista con más de 30 millones de discos vendidos en 40 años de carrera musical, no ha reaccionado a la noticia.