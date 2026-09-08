Exgerente de OnlyFans advierte sobre los peligros del consumo de la plataforma

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Victoria Sinis, exgerente de una agencia de OnlyFans en Australia, compartió detalles de su salida de la industria y alertó sobre los riesgos de la plataforma.

La mujer dejó la industria tras un regreso a su fe cristiana, luego de asistir a un servicio en la iglesia que frecuentaba de niña en Melbourne.

Ella misma lo describe como el hallazgo de que la “liberación sexual” era una mentira que en realidad la estaba destruyendo, no liberando.

En sus declaraciones, la expromotora analizó las dinámicas internas del modelo de negocio.

Señalando que la exposición de contenido genera consecuencias en el bienestar personal de quienes participan y en la percepción de los usuarios.

Los riesgos señalados ante el consumo del contenido

Sinis explicó a Fox News Digital que la industria “aprovecha el punto más débil” de los hombres para generar consumo recurrente, lo que según su postura agrava la soledad y la ansiedad.

A su vez, sostuvo que al habilitar la satisfacción sin freno de cualquier deseo se entra en “una trampa sin fin” difícil de revertir, asegurando que el empoderamiento vendido en internet termina siendo una forma de atadura.

Exgerente de OnlyFans cuestiona el impacto del consumo en jovenes.

Así mismo, advirtió que las redes sociales promueven una imagen idealizada de la plataforma frente a los jóvenes.

Por ello, la exgerente concluyó que “las dificultades de las chicas en OnlyFans son las mismas que las de cualquiera en la prostitución o los burdeles”.

La respuesta de OnlyFans

Ante estos señalamientos, una vocera de OnlyFans indicó a Fox News Digital que la compañía “fue diseñada para empoderar a los creadores para controlar y monetizar su contenido”.

A su vez, la representante detalló que desde 2016 se han pagado más de 30 000 millones de dólares a creadores a escala global, de los cuales más de 6 000 millones corresponden a lo generado durante 2025.

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