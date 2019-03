Exesposa de Michael Jackson dice que hijos del cantante fueron concebidos por inseminación artificial

LEA TAMBIÉN

Las declaraciones de la segunda esposa de Michael Jackson, Debbie Rowe, sobre el matrimonio que mantuvieron entre noviembre de 1996 hasta octubre de 1999, es otra historia que envuelve la memoria del ‘Rey del Pop’ en el escándalo, luego del documental Leaving Neverland de la cadena HBO.

La enfermera que estuvo casada con Jackson durante tres años y tuvo dos hijos del cantante reveló que ambos nunca tuvieron relaciones sexuales y que sus hijos: Paris-Michael Jackson y Prince Michael Jackson I, fueron concebidos por medio de inseminaciones artificiales. "Me fecundaron. Tal como se fecunda a las yeguas para que se reproduzcan. Fue algo muy técnico", dijo Rowe, según recoge el portal de El País de España.



Rowe también mencionó que Jackson era un hombre muy solitario, con muchas ganas de tener descendencia y ella se ofreció para concebir a sus hijos. “Le ofrecí mi vientre, fue una regalo. Fue algo que hice para que fuera feliz”, declaró.



Jackson tenía 38 años y Rowe 37 cuando se casaron vestidos de negro en el hotel Sheraron Park de Sídney, en Australia, en noviembre de 1996. Al año siguiente de la boda ella dio a luz al primer hijo de la pareja, Prince, y en 1998 nació Paris.



En una entrevista que Rowe, segunda esposa de Jackson, dio en el 2003, la mujer afirmó que “jamás hice algo para merecer el título de madre” y mencionó que “Michael lo hacía todo. Yo no me esforzaba por ser madre. No cambiaba pañales, no me levantaba en mitad de la noche. Incluso si yo estaba, Michael lo hacía todo".



El artista también contó una anécdota que estremeció a la audiencia. En el año 2003 dijo que cuando nació su hija Paris “estaba tan ansioso por llevármela a casa que cuando iban a cortar el cordón, y odio decir esto, la agarré y me la llevé hasta casa con la placenta y todo. Le puse una toalla y corrí”, menciona El País de España.



La paternidad biológica del cantante, sobre los hijos que tuvo con Rowe, siempre ha sido puesta en duda. En 2013 un amigo cercano de Jackson, Jason Pfeiffer, aseguró que fue el actor británico, Mark Lester, quien donó semen para la concepción de los hijos del ‘Rey del Pop’, según El Mundo.

A la declaración de Rowe se le suma el reciente documental de HBO, 'Leaving Neverland', en donde dos adultos, Wade Robson de 36 años y James Safechuck de 40 dicen haber sido abusados sexualmente por Michael Jackson. Afirmaciones que Paris Jackson, dice El País, intenta desmentir, ya que se vería afectada en su carrera como actriz.

La publicación del documental de HBO provocó la demanda de la familia de Jackson, quienes afirman que la cadena y el cantante tenían firmado un contrato con una cláusula de "no desprecio".



Con dicha cláusula, HBO no podía emitir comentarios de desprecio respecto al artista y a su equipo de trabajo.

Asimismo, la radios de Australia, Canadá y Nueva Zelanda decidieron que no pasarán temas del 'rey del pop' como reacción a las nuevas denuncias de abuso sexual en su contra.