Excientífico asegura que ya se halló vida en Marte

Un excientífico de la NASA, Gilbert Levin, asegura que en 1976 durante un experimento en Marte se halló vida, pero los resultados fueron calificados como falsos positivos. El experto escribió un artículo el pasado jueves 10 de octubre del 2019 en la revista Scientific American en el que explica el experimento.

En la misión Viking de la NASA se llevó a cabo una prueba para detectar vida en Marte denomina Labeled Release (Lanzamiento etiquetado LR) en los años 70. Fue en ese experimento que participó Levin.



LR consistió en colocar nutrientes en muestras del suelo de Marte y estuvo a cargo de la sonda Viking. Hubo una reacción biológica junto con rastros gaseosos que probaban el metabolismo y que fueron detectados por monitores radiactivos. El experimento se repitió una segunda vez y en esta ocasión se alteraron las muestras de suelo por lo que no hubo resultados como sí ocurrió en el primer intento, relata Levin en el artículo.



Otros experimentos no pudieron detectar ninguna reacción biológica en el suelo del planeta rojo y la NASA tampoco pudo duplicar los resultados en su laboratorio. Eso impulsó a determinar que los hallazgos del experimento LR fueron falsos positivos o alguna reacción química desconocida y no una prueba de vida extraterrestre.



Levin afirma en el documento que “además de la evidencia directa de la vida en Marte obtenida por el Viking LR, las misiones posteriores a Marte y los descubrimientos en la Tierra han obtenido evidencia que respalda o es consistente con la vida microbiana existente en Marte”.



Asimismo, explica que “estudios de laboratorio han demostrado que algunos microorganismos terrestres podrían sobrevivir y crecer en Marte” y sugiere que los resultados del experimento LR de 1976 sean analizados nuevamente por otro equipo de científicos.

Por su lado la NASA ya anunció una nueva exploración a Marte a cargo del robot rover Mars. Este saldrá a mediados de 2020 y llegará al planeta en 2021. Una vez allí se buscarán entornos habitables pasados y huellas biológicas en rocas que serán analizados posteriormente en la Tierra, señala la cadena CNN.