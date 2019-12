Un ex Power Ranger podría interpretar a Gokú en la gran pantalla grande

LEA TAMBIÉN

Fox adquirió hace varios años los derechos para hacer películas live action (actores reales) basadas en el popular anime Dragon Ball. Lo cual llevó a realizar Dragon Ball Evolution, estrenada en el año 2009, siendo un fracaso tanto en críticas como en recaudación de taquilla. Sin embargo, recientemente ha crecido el rumor dentro de la industria del entretenimiento por la llegada de una nueva adaptación cinematográfica de esta serie.

Disney, actual dueña de Fox y de los derechos del anime Dragon Ball, ya estarían pensando en desarrollar una nueva cinta de la popular serie japonesa y tendrían en sus planes al actor que interpretaría al reconocido guerrero Gokú.



Ludi Lin, actor de 32 años de origen asiático, sería el responsable de dar vida a Kakarotto (nombre de nacimiento de Gokú) en este filme de acuerdo con el portal We Got this Covered. Lin ya se hizo conocido por ser Zack en la más reciente cinta de Power Rangers y Murk en el filme de Aquaman.

Por los conocimientos en artes marciales de Lin, que incluyen desde Muay Thai hasta lucha olímpica y Jiu Jitsu, se convierte en una fuerte opción para interpretar al súper saiyajin.



Según los reportes, la intención de Disney es darle al proyecto la misma relevancia en cuanto a presupuesto y promoción que los de cintas pertenecientes a franquicias como Marvel o Star Wars. Además, se ha señalado que en la trama aparecería Vegeta (el reconocido rival de Gokú), que estaría interpretado por el actor Henry Golding.