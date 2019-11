Actor de 'Star Wars' está en Ecuador; visitó el barrio Las Peñas en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

El actor británico Ewan Mcgregor, reconocido por su papel como Obi-wan Kenobi en la saga de películas de 'Star Wars', fue fotografiado la mañana de este jueves 7 de noviembre del 2019 en el tradicional barrio Las Peñas, en el centro de Guayaquil, en un recorrido turístico por la ciudad.

Ewan McGregor y el aventurero británico Charlie Boorman visitan el Ecuador. Las dos personalidades son los protagonistas de las series de televisión de largos viajes en motocicleta 'Long Way Round' (2004) y 'Long Way Down' (2007) y vuelven a recorrer el mundo en moto, ante las cámaras, después de una década.



Ahora trabajan en la serie 'Long Way Up', en la que irán desde el sur hasta el norte de América, de Argentina hasta Estados Unidos. Hace tres semanas el protagonista de ‘Trainspotting’ (1996) fue fotografiado en la frontera entre Perú y Bolivia.

Harley-Davidson confirmó a mediados de este 2019 que patrocinaría la expedición de los motociclistas con un modelo LiveWire de moto eléctrica, los dos primeros recorridos los hicieron con motos BMW.



Mcgregor estaría en el país desde este miércoles 6 de noviembre. La Empresa Pública Municipal de Turismo de Guayaquil se congratuló con su visita, pero dijo desconocer la agenda de la celebridad en la ciudad.