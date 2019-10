Ewan McGregor presenta 'Doctor Sleep', la secuela de 'The Shining'

LEA TAMBIÉN

El actor Ewan McGregor fue la estrella del estreno de 'Doctor Sleep', la película que da continuación al clásico del cine de terror 'The Shining' (1980).

El cine Regency Theater de Los Ángeles (EE.UU.) acogió este 29 de octubre del 2019 la 'premiere' de esta cinta dirigida por Mike Flanagan ('Geralds Game', 2017, y la serie 'The Haunting of Hill House' de Netflix).



El estreno se celebró pese al incendio Getty, que afecta a una parte del oeste de Los Ángeles y que obligó el lunes a cancelar el estreno mundial de 'Terminator: Dark Fate'.



McGregor, ganador de un Globo de Oro por la serie limitada 'Fargo' y que pronto regresará al universo de 'Star Wars' con una serie sobre Obi-Wan Kenobi, acudió este martes a la ciudad californiana luciendo barba y vistiendo un traje gris con camiseta de cuello alto de color azul oscuro.



También destacó sobre la alfombra roja la actriz Rebecca Ferguson, con un vestido negro de brillos metálicos.



Asimismo, el estreno de 'Doctor Sleep' reunió ante los fotógrafos al director del filme junto a otros actores del reparto como Kyliegh Curran, Emily Alyn Lind, Cliff Curtis o Jacob Tremblay.



'Doctor Sleep' es la adaptación al cine de la novela homónima que Stephen King publicó en 2013 y que es una continuación de 'The Shining', que había sido publicada en 1977.

McGregor interpreta a Danny Torrance, el niño de 'The Shining' y que en 'Doctor Sleep' es ya un adulto.



En esta nueva película, Danny lucha contra su alcoholismo y sus traumas infantiles mientras trata de ayudar con sus poderes psíquicos a una joven que también tiene habilidades extraordinarias.



La adaptación a la pantalla grande de 'The Shining', a cargo del director Stanley Kubrick y con Jack Nicholson como protagonista, está considerada como una obra maestra del cine.



'The Shining' también es muy famosa por el choque entre las visiones de King y Kubrick, ya que el escritor ha declarado en diferentes ocasiones que odia la película que surgió de su novela.

'Doctor Sleep' se estrenará en Estados Unidos el próximo 8 de noviembre.