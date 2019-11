Cómo evitar ser añadido a un grupo de WhatsApp sin su consentimiento

LEA TAMBIÉN

Uno de los cambios más solicitados por los usuarios de WhatsApp finalmente está disponible. Con él, los usuarios ya no podrán ser añadidos sin su consentimiento a chats grupales. Esta opción llegó con la actualización más reciente del sistema operativo del servicio de mensajería instantánea propiedad de Facebook.

La nueva herramienta puede ser activada en muy pocos pasos, pero para poder acceder a ella usted deberá actualizar su aplicación. Asegúrese de contar con la versión 2.19.112 que también presentó otras novedades.



Una vez actualizado el sistema operativo de WhatsApp debe ingresar a la aplicación. Allí, diríjase al menú "configuración" e ingrese en la opción "privacidad".

Con la nueva actualización de WhatsApp, desde el menú privacidad puede controlar qué personas pueden añadirlo a chats grupales. Foto: captura.

Desde allí, usted puede controlar qué personas pueden ver su última conexión, su foto de perfil, su información, su estado, su ubicación en tiempo real, contactos bloqueados, el envío o no de confirmaciones de lectura y el bloqueo de pantalla. Estas eran todas las opciones habilitadas hasta la actualización de WhatsApp, sin embargo, ahora se incluye una nueva que dice "grupos".



Al ingresar allí usted puede gestionar quién puede añadirlo a grupos. Las opciones son; "todos", que al ser seleccionada permite que usted sea agregado a un chat grupal sin importar si quien lo añade está entre sus contactos o no.

La nueva opción "grupos" dentro de los ajustes de privacidad permite controlar si cualquier persona puede añadirlo a chats grupales, solamente sus contactos o sus contactos con algunas excepciones. Foto: captura.

También están habilitadas las opciones "mis contactos", que limita la posibilidad de que personas que usted no tiene en su lista de contactos lo añadan a grupos y "mis contactos, excepto..." con esta opción usted podrá gestionar qué personas de su libreta de contactos no podrán añadirlo a chats grupales.



WhatsApp explica que los administradores de los grupos que no puedan añadir su contacto por las configuraciones de privacidad "tendrán la opción de invitarte por mensaje privado".