Los eventos culturales se convierten en la mejor manera de cerrar el verano y abrir septiembre con nuevas experiencias en Quito. Este mes, dos propuestas distintas invitan a mirar la ciudad con otros ojos: una exposición fotográfica que revive la esencia del rock latinoamericano y una obra de teatro que se sumerge en las profundidades de la memoria personal y social.

🎸 Eventos culturales que laten con música

El Municipio de Quito, a través de la Casa Benjamín Carrión Bellavista, abre sus puertas a la exposición ‘Los Ángeles de Charly’. Según Quito Cultura, la muestra reúne 120 fotografías que retratan al ícono Charly García, capturadas por Andy Cherniavsky, Hilda Lizarazu y Nora Lezano. La curaduría de Juanjo Carmona logra un relato visual íntimo que acompaña al público desde el 5 de septiembre hasta diciembre.

La apertura contará con la Feria RANDOM, un espacio para vinilos, libros, arte y gastronomía. Además, se realizará un concierto tributo, un conversatorio y un taller creativo. Todo con acceso libre, pensado para compartir en familia.

🎭 Eventos culturales que confrontan con la vida

El Grupo de Investigación Teatro de la Pandemia presenta ‘Vibrantes’. De acuerdo con su boletín de prensa, la obra escrita por Belkis Granda Orellana y Pablo Javier Tatés aborda la represión, la violencia y la búsqueda de libertad. Estrenará el 4 de septiembre en la Casa de las Culturas con funciones durante el fin de semana.

La puesta en escena, dirigida por Tatés, se convierte en un ensayo dramatúrgico que transforma la voz en un grito de liberación. Granda encarna a la Vibrante, un personaje femenino que invita al público a enfrentarse con sus propias memorias.

🌟 ¿Qué historia vas a elegir?

Quito inicia septiembre con un contraste: celebrar la música de un genio o sumergirse en un relato íntimo sobre libertad. Ambos eventos culturales ofrecen un viaje único que promete dejar huella.

