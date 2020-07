Evelyn busca convertirse en la primera presentadora de televisión con síndrome de Down del Ecuador

LEA TAMBIÉN

Evelyn Labanda, de 25 años, no se detiene y afianza su camino en la escena de la televisión nacional. La joven labra su carrera para convertirse en la primera presentadora con síndrome de Down del Ecuador. Desde mayo del 2020, presentó 'Evelyn Te Cuenta', un espacio de entrevistas en el que Labanda entrena su elocuencia y toca temas de inclusión y deporte con personalidades nacionales.

Evelyn nació el 30 de julio de 1995. Padecer Síndrome de Down jamás representó un impedimento para cumplir sus sueños, relata la joven en su cuenta de Instagram.



Antes de interesarse por la comunicación televisiva, Evelyn alcanzó varios logros: es la primera persona con su condición en ser abanderada en el colegio y obtener el título de tercer nivel del país.



"No hay presentadoras con síndrome de Down en Ecuador. Mi sueño es llegar a la televisión", dice la joven, en una de sus primeras transmisiones, que convocan a sus más de 1 300 seguidores cada sábado.





A Evelyn le gusta experimentar. Sus entrevistas no solo son reflejos de historias de superación y fuerza, sino que no le teme a entrar en el campo deportivo, aunque acepta que no es seguidora del deporte.



Su último diálogo, publicado el 11 de julio, la puso de frente con Carlos Alfaro Moreno, presidente del equipo ecuatoriano de fútbol Barcelona Sporting Club.





Aunque se confesó nerviosa, su elocuencia frente a las cámaras se nota a primera vista. Allí, la joven consultó a Alfaro Moreno sobre sus mayores logros, trayectoria y el entorno familiar. "Todos los sueños se cumplen trabajando duro", le dice Evelyn, sobre la carrera de su entrevistado.



Ella, además, cuenta con el apoyo incondicional de Jorge Labanda y Beatriz Morán, sus padres, quienes no han dudado en impulsar sus actividades. Nicole, su hermana mayor, también la ayuda en su convicción por alcanzar su sueño en la televisión nacional.