Evelin Naula rompe el silencio tras la muerte de Thiago Arroyo, exchico reality

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El mundo del entretenimiento y del fitness en Ecuador atraviesa un momento de profundo impacto. La madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025 marcó un antes y un después para la comunidad que siguió de cerca la carrera de Thiago Arroyo, exchico reality y empresario manabita, quien fue hallado sin vida a los 33 años en Chone, Manabí.
El hallazgo ocurrió en su domicilio, ubicado en la ciudadela Los Choferes, donde también funcionaba Wolffit, su gimnasio y último proyecto personal, según reportaron medios locales.
La alerta llegó alrededor de la 01:30. Una tía del deportista notó una luz encendida en el área del gimnasio contiguo a la vivienda e ingresó al sitio. Allí encontró a Arroyo sin signos vitales, lo que activó el despliegue policial en el sector.
Ricardo Josué Arroyo, su nombre de pila, fue conocido por su carisma frente a las cámaras y su participación en programas como Calle 7 y BLN, La Competencia.
Tras alejarse de la televisión, consolidó su carrera como entrenador personal y emprendedor fitness, convirtiéndose en una figura querida en Chone.
La noticia de su fallecimiento se difundió con rapidez en redes sociales y generó una ola de mensajes de pesar de seguidores, excompañeros y figuras del medio.
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Hasta este 8 de diciembre, las autoridades no han difundido un informe oficial sobre las circunstancias del deceso. En medios locales circula la hipótesis de un posible suicidio, aunque esta versión no cuenta con confirmación y la Policía continúa recopilando información para esclarecer el caso.
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Entre los mensajes que surgieron tras la noticia destacó el de Evelin Naula, reportera y expareja de Arroyo, con quien tuvo una hija. En Instagram expresó su conmoción:
“Recién salgo del asombro. No tengo palabras para esto, para mi hija, solo agaradecimiento a quien me dio el mejor regalo de vida. Lamento mucho la pérdida, mis condolencias a sus familiares, a sus hijos, a su esposa, mamá. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y condolencias”.