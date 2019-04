Eugenio Derbez, dispuesto a ayudar a pagar a los abogados de Pablo Lyle

LEA TAMBIÉN

Eugenio Derbez y su esposa Alessadra Rosaldo forman parte de un grupo de celebridades mexicanas dispuestas a ayudar a financiar los gastos legales de Pablo Lyle quien el pasado 31 de marzo del 2019 golpeó a un adulto mayor en medio de una disputa de tránsito. Como consecuencia de la agresión, el hombre de nacionalidad cubana falleció y Lyle podría enfrentar cargos de homicidio.

En el marco de las investigaciones a Lyle se le impuso una fianza de USD 50 000 y la prohibición de salida de Miami, lugar donde se desarrolla el juicio. El actor, además, debe portar un grillete electrónico. El mexicano es representado por un grupo de abogados que sostienen que actuó en defensa propia y que no tenía intenciones de matar a nadie.



Rosaldo, actriz y conductora, mostró el apoyo a la decisión de su esposo de hacer un aporte para el pago de los abogados de Lyle. "No sabía que lo había dicho, pero lo apoyo. Me da mucha pena ver que esté pasando por esto y si Eugenio tomó esa decisión pues lo apoyo", dijo en declaraciones a MezcalTV recogidas este 18 de abril del 2019 por la revista People en Español.



Poco tiempo después, Derbez aclaró que no sería él quien pague toda la defensa de Lyle, sino que formará parte de una cooperación que harán varios famosos, cuyos nombres no han trascendido. "Me preguntaron que si yo estaría dispuesto a ayudar a Pablo y dije que con mucho gusto, que porque se estaban juntando varios para cooperar y que si yo también cooperaría, y dije que sí, pero no es que yo le vaya a pagar todo el paquete", aseguró Derbez.



Desde que el caso se dio a conocer, diversas celebridades han expresado su apoyo a Pablo Lyle. Entre estos están Edwin Luna, Jorge Medina, Sofía Castro y Regina Blandón quienes han enviado "buenas vibras" y han dicho que están "con él por sobre todas las cosas".



El pasado 16 de abril del 2019, una fuente cercana al actor dijo al medio TVNovelas que Lyle padece delirios de persecución y ataques de ira. El informante aseguró que el actor "no es un mal tipo, solo tiene el problema de no saber controlar su ira. Si hubiera tratado esto desde hace muchos años, lo que pasó en Miami se habría evitado.

Cuando se confirmó la muerte del adulto mayor agredido por Lyle se desató una ola de comentarios negativos emitidos en redes sociales en contra del actor. Artistas cubanos como Adrián Di Monte criticaron el accionar del intérprete y expresó su deseo de que a Lyle "le caiga todo el peso de la ley".