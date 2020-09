Nuevos estudios consideran que la vacuna contra la influenza puede ser más efectiva en deportistas

LEA TAMBIÉN

Las personas que realizan una actividad física regular pueden tener mayor inmunidad contra la influenza, según las conclusiones de dos estudios sobre la relación entre el ejercicio y las vacunas.

Mientras el mundo espera por efectivos avances en una vacuna para el covid-19, investigadores de la Universidad de Saarland en Alemania llegaron a la conclusión de que el ejercicio incrementa las respuestas de las personas a una vacuna para la influenza. Así se lo reseña en un artículo del The New York Times, publicado por Infobae.



Así, en el artículo se menciona que aquellas personas "que se ejercitan con frecuencia y con moderación tienden a contraer menos resfriados y otros virus que la gente sedentaria".



Las investigaciones se realizaron en corredores, nadadores, ciclistas, luchadores y otros deportistas de élite. En total, entre hombres y mujeres, fueron 45 los participantes.

Tras un primer análisis, los científicos sospechan que el sistema inmunitario de los atletas, fortalecido por su actividad física diaria, les ayudó a responder con mayor eficacia a la vacuna. Esto, en relación a los resultados obtenidos por un grupo de 25 jóvenes sanos pero que no eran deportistas.



En un segundo estudio, los investigadores se centraron en analizar solo a deportistas, con un grupo vacunado en las dos horas posteriores a su entrenamiento y otro que lo hizo un día después. En este caso, no se encontraron mayores diferencias por lo que se concluye que el entrenamiento agotador previo no había disminuido ni potenciado su respuesta a la efectividad de las vacunas.

Si bien los análisis se realizaron en atletas de élite, Martina Sester, inmunóloga de la Universidad de Saarland considera que los deportistas recreativos también pueden tener mejores respuestas ante la vacuna contra la influenza en relación con las personas sedentarias.