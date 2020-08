Científicos presentan estudio preliminar sobre transmisión del covid-19 por aire

LEA TAMBIÉN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta el momento no ha llegado a un consenso de si el covid-19 se transmite por vía aérea. El tema es discutido todavía por la comunidad científica, aunque se ha llegado a determinar que, en espacios donde existe diseminación de aerosoles (en ambientes hospitalarios), el virus sí logra circular a través del aire.

Sin embargo, el estudio preliminar (sin revisión de pares) de un caso en particular, publicado en medXRiv, podría sugerir que la transmisión aérea podría llegar más allá del esparcimiento de aerosoles.



Estudios anteriores ya habían detectado presencia de material genético del SARS-CoV-2 en el aire, pero esta es la primera vez en que se hallan muestras en estado viable; es decir, que puede generar contagio.



Los autores del estudio aseguran que se halló el virus a más de cuatro metros de distancia (4,8), suspendido en el aire, de un paciente en una cama de hospital de la Universidad de Florida en Gainesville, en Estados Unidos.



La secuenciación del genoma de las muestras tomadas entre dos y casi cinco metros de distancia de la cama coinciden con el material aislado a partir del cultivo nasofaríngeo realizado al paciente.



Por esta razón, los investigadores interpretan que "los pacientes con manifestaciones respiratorias de covid-19 producen aerosoles en ausencia de procedimientos generadores de aerosoles que contienen material de SARS-CoV-2 viable, y estos aerosolos podrían ser una fuente de transmisión del virus".



Cabe destacar, sin embargo, que este es un estudio preliminar. No tiene revisión de pares y que, por lo tanto, no se considera como determinante para la toma de decisiones en ámbitos de salud pública. Se requieren estudios posteriores para llegar a conclusiones más categóricas.