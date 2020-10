Estudio científico establece el momento en el que una persona con covid-19 deja de contagiar

LEA TAMBIÉN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que la principal vía de contagio de covid-19 se produce a través de las microgotas de saliva que emite una persona contagiada con el nuevo coronavirus, cuando estornuda o habla. Ese es el foco que el virus habita e infecta cuando alcanza la boca, ojos o nariz de un ser humano. Pero también logra adherirse en superficies como teléfonos o teclados.

La comunidad científica aún avanza en la investigación del comportamiento del covid-19 y, después de establecer los modos de transmisión, se han volcado a indagar cuál es el momento en el que un ciudadano contagiado deja de infectar con el virus.



Un equipo de especialistas de Alemania -que incluyó a personal de las clínicas Charité de Berlín, Schwabing de Múnich y el Instituto de Microbiología del ejército alemán- estableció que durante los primeros días contagio, el covid-19 se concentra en la boca y en la nariz. A partir de esa premisa, los científicos lograron establecer cuándo dar el alta hospitalaria ya no implica un riesgo para otras personas. El objetivo es claro: liberar camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de las casas de salud.



Para consolidar el estudio, los investigadores lograron un importante hallazgo: cuando las gotículas de saliva de un paciente infectado contienen menos de 100 000 copias del genoma del SARS-CoV-2, deja de ser contagioso. De acuerdo con los científicos, la carga viral de covid-19 en la faringe se reduce pasada la primera semana de la enfermedad, es decir, al octavo día. En cambio, en los pulmones, ocurre días después.



Consultado por el portal mexicano Infobae, el infectólogo Lautaro de Vedia, expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, se refirió al estudio alemán. El especialista especificó que son diversos factores los que inciden en la contagiosidad del SARS-CoV-2. Por un lado, están aquellos relacionados al virus y, por otro lado, los vinculados al paciente. "Dentro de los primeros tenemos dos elementos: la cantidad de virus a las cuales se expone una persona y el tiempo que lo hace. Y dentro de los segundos, el estatus inmunológico de la persona que no tiene covid-19".



Para Roman Wölfel, director del Instituto de Microbiología del ejército alemán, explicó que ocho días después de presentar el cuadro sintomático, los especialistas "no fueron capaces de aislar partículas infecciosas en los pacientes, a pesar de detectar todavía copias del genoma del coronavirus en faringe y pulmón”.



Además, el investigador añadió que la fuerte carga viral en la faringe que se presenta después de los primeros síntomas indica que los pacientes con covid-19 con infecciosos incluso antes de darse cuenta de que padecen el virus. Aquello da luces importantes -según Wölfel- para decidir "cuándo dar de alta a un paciente, decisión que los equipos médicos toman bajo una gran presión”, indicó.



En este estudio, además, el equipo proyectó que las personas portadoras del covid-19 pueden recibir el alta hospitalaria e ingresar en aislamiento en casa, si diez días después de enfermar los fluidos que expulsan están compuestos por menos de 100 000 copias del genoma del SARS-CoV-2.



Otro de los hallazgos fue consolidado después de que los investigadores analizaran los sueros sanguíneos de los pacientes en busca de anticuerpos contra el virus. El equipo precisó que la mitad del grupo humano sometido al estudio -durante 28 días desde la aparición de los primeros síntomas- desarrolló anticuerpos contra el virus hasta el séptimo día. Dos semanas después, en cambio, todos los pacientes generaron anticuerpos, además de una reducción progresiva de la carga viral.