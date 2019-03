Una estudiante en China utiliza un robot para hacer su tarea a mano y su madre se lo rompe

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una estudiante de secundaria compró un robot para realizar su tarea en la ciudad de Harbin, en China. La joven de 15 años accedió a un sitio web para adquirir el dispositivo y lo modificó para encargar a la máquina que hiciera el trabajo por ella, según informa The Qianjiang Evening News.

La Institución Educativa habría requerido que la joven, de apellido Zhang, copiara textos durante la festividad del Año Nuevo Lunar. La estudiante acudió a un portal de Internet para adquirir un artefacto de escritura en aproximadamente USD 120.



Al parecer hay varios modelos que se venden en una página online china llamada Taobao, y los precios van de los 200 a los 1.000 yuanes, según 20minutos



La alumna se encargó de digitalizar los caracteres del idioma y programar al robot para que los repitiera sobre su cuaderno durante dos días.



La madre de la joven asegura que su hija no había hecho su tarea hasta los últimos días antes de iniciar clases, debido a las vacaciones de fin de año y los viajes familiares.



Al revisar la tarea, la señora Zhang se sorprendió de que estuviera muy bien hecha y sin faltas de ortografía, según informa el South China Morning Post.



Más adelante, cuando la señora Zhang entró a la habitación de su hija para limpiarla encontró el artilugio de metal y un paquete que afirmaba que podía "imitar todo tipo de escritura a mano".



En seguida, la mujer optó por destruir el robot para asegurarse que su hija no "hiciera trampa".



"Puede ayudarla con la tarea, pero ¿puede ayudarla en los exámenes?", publicó la madre en las redes sociales, según The Qianjiang Evening News.



De acuerdo con el testimonio de usuarios de robots, los dispositivos pueden reproducir la escritura de tal manera que otros no podrían negar que no fueron escritos por ellos. El artilugio de metal puede escribir a velocidades de alrededor de 40 palabras por minuto.



En las escuelas de China, generalmente, se pide a los estudiantes copiar textos, pasajes de libros, poemas y vocabulario a mano. Al hacerse viral la noticia, muchos usuarios aprovecharon para criticar al sistema educativo por obligar a los alumnos a copiar textos en lugar de mandarles tareas más creativas y productivas, según el South China Morning Post.



Además de por alumnos avispados, la máquina también la utilizan algunos maestros para escribir las lecciones de clase en menos tiempo, según el portal 20 minutos