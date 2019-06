Los juguetes toman los cines de EE.UU. con el estreno de las películas 'Toy Story 4' y 'Child's Play'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los juguetes tomarán los cines estadounidenses este fin de semana (21, 22 y 23 de junio del 2019) con dos propuestas completamente opuestas: la diversión emotiva de 'Toy Story 4' frente a las macabras travesuras del muñeco Chucky en 'Childs Play'.

Tras una tercera entrega que en 2010 parecía cerrar la saga con un broche ideal, Pixar recupera una vez más a Woody, Buzz Lightyear y el resto de sus entrañables compañeros en 'Toy Story 4', película que dirige el debutante Josh Cooley y que, en su versión original, incluye las voces de Tom Hanks, Tim Allen, Christina Hendricks, Tony Hale, Annie Potts, Jordan Peele y Keanu Reeves.



Esta nueva aventura animada comienza con la aparición de Forky, un singular juguete construido de la nada por la niña Bonnie a partir de desechos como un tenedor-cuchara de plástico y plastilina.



El sanguinario y temible muñeco Chucky vuelve a la pantalla grande con 'Childs Play', película que le da una vuelta de tuerca a este clásico del terror y que, bajo las órdenes del realizador noruego Lars Klevberg ('Polaroid', 2019), presenta en su elenco a Aubrey Plaza, Gabriel Bateman y Brian Tyree Henry.



Una vez más, Chucky parece un juguete perfecto para un niño, cuando en realidad es una despiadada máquina de matar, pero la novedad en este "remake" de 'Childs Play' es que ahora el muñeco tiene inteligencia artificial y puede manejar a su antojo multitud de aparatos electrónicos.

Video: YouTube, cuenta: Fandango Latam



Luc Besson, conocido por 'Léon: The Professional' (1994) o "The Fifth Element" (1997), presenta ahora 'Anna', un thriller que llega este fin de semana a los cines sin hacer mucho ruido y sin apenas promoción debido a que varias mujeres han acusado recientemente al cineasta francés de acoso y agresión sexual.



Siguiendo la estela de 'Nikita' (1990) o 'Lucy' (2014), dos cintas de acción para las que Besson contó con una actriz como protagonista, 'Anna' se centra en una supermodelo rusa con extraordinarias habilidades como asesina y cuenta en su reparto con la novata Sasha Luss respaldada por

Video: YouTube, cuenta: Orion Pictures



Por último, la actriz Jessie Buckley, a quien se pudo ver recientemente en la serie 'Chernobyl', encabeza el elenco de 'Wild Rose', cinta dirigida por el británico Tom Harper.



Mezclando drama y comedia, 'Wild Rose' narra la historia de una joven escocesa que sueña con ser una estrella del country y con triunfar en Nashville (EE.UU.).