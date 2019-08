Las series y películas que llegarán a Netflix en septiembre del 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A pocos días de que finalice agosto, Netflix difundió un video en el que muestra las series y películas a las que que los suscriptores a la plataforma de streaming podrán acceder en el mes de septiembre del 2019. Una nueva temporada de 'Brooklyn Nine-Nine' y la segunda temporada de la serie original de Netflix 'Élite' destacan en la oferta.

En esta ocasión, el gigante del streaming dio un giro diferente a a la presentación de su nueva oferta. En lugar de dividir los estrenos por fecha, lo hizo por género. El video también se caracteriza por ser más largo de lo usual. Superando los cinco minutos de duración.



Los primeros estrenos anunciados en el clip son los de comedia. Allí están la segunda temporada de 'Disenchantment', una serie del creador de 'Los Simpson' Matt Groening también será parte de la oferta del catálogo de Netflix para septiembre de 2019.

A este show se suman las películas originales de Netflix 'Between Two Ferns', 'The Politician', 'Sausage Party' y la quinta temporada de 'Brooklyn Nine-Nine'. En la oferta también está la séptima de la serie 'The Ranch', la cuarta temporada de 'The Good Place', la película original de Netflix 'Tall Girl'.

En el género drama, Netflix presentará el thriller 'Inconceivable', la cuarta temporada de 'Vis a Vis', la decimoquinta temporada de 'Grey's Anatomy', la primera temporada de 'Pose', la cuarta temporada de 'DC's Legends of Tomorrow', la quinta temporada de 'How To Get Away With Murder' y la sexta temporada de 'The Blacklist'.



La tercera categoría que Netflix muestra en el video en el que anuncia los estrenos de septiembre del 2019 es suspenso, que se colará en la plataforma con series y películas. La tercera temporada de la serie original de Netflix 'Glitch', la películas 'Climax', la serie 'The Spy', el filme '50 Shades Darker', la segunda temproada de la serie 'Élite', la película 'Nothing to Hide' yla serie de aventuras 'The I-Land'.

Video: YouTube, cuenta: Netflix Latinoamérica



Finalmente, en el género documental, Netflix presentará este mes de septiembre 'The Chef Show', la segunda temporada de 'Explained', la película sobre el magnate Bill Gates llamada 'Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates', y 'Los Tigres del Norte en la prisión de Folsom'.



A continuación las fechas en las que Netflix difundirá su nuevo contenido en su plataforma: