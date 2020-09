Estos son los estrenos que llegan a Netflix en octubre del 2020

LEA TAMBIÉN

Un nuevo mes se acerca y el gigante de streaming, Netflix, ya tiene listo su catálogo de estrenos para octubre del 2020.

Terror, comedia, acción, drama y fantasía son algunas de las temáticas que se podrán ver en la plataforma.



Para los amantes del terror, el 9 de octubre llega 'La maldición de Bly Manor', dirigida por Mike Flanagan, el creador de 'La maldición de Hill House' que fue transmitida en el 2019. La nueva historia está ambientada en los 80, en Inglaterra, cuando una joven estadounidense llega una misteriosa mansión para cuidar a los sobrinos huérfanos del señor Wingrave.



La serie está basada en la novela de Heny James, 'Otra vuelta de tuerca'.



Para quienes gustan del drama, el 16 de octubre se estrena 'El juicio de los 7 de Chicago', una de las grandes apuestas de Netflix para la próxima edición de los Premios Oscar.



El filme está basado en el documental 'Chicago 10', de Brett Morgan, y cuenta el juicio que tuvo lugar en 1969 contra siete manifestantes que fueron acusados de conspiración tras las protestas de Chicago en la Convención Nacional Demócrata de 1968.

El mismo 16 de octubre llega a la plataforma 'Alguien tiene que morir', una miniserie dirigida por Manolo Caro, quien estuvo a cargo de la 'Casa de las flores'.



Para los pequeños del hogar, el 23 de octubre se estrena 'Más allá de la luna', la primera película dirigida por el oscarizado Glen Keane, animador de filmes como 'La sirenita', 'Aladdin' y 'La bella y la bestia'.



Entre las series programadas para octubre están 'Riverdale', 'Stranger', 'Misterios sin resolver', 'La peor bruja', entre otras.



El K-pop también tiene su espacio en la lista de estrenos con el documental de ‘Light up the Sky’ de Black Pink, que llega el 14 de octubre. En este proyecto, Lisa, Jisoo, Jennie y Rosé contarán sus inicios, cómo se formó la banda, el entrenamiento que tuvieron y trasmitirán los tras cámaras de sus conciertos y videos. Además, los fanáticos podrán personalizar los perfiles de la plataforma con las fotos de las artistas.



Mire la lista completa de estrenos de la plataforma para el mes de marzo del 2020:



Series



'Buenos días, Verónica', 1 de octubre

'Carmen Sandiego' temporada 3, 1 de octubre

'La peor bruja' temporada 4, 1 de octubre

'Oktoberfest - Sangre y cerveza', 1 de octubre

'Emily in Paris', 2 de octubre

'Hacia el lago', 7 de octubre

'La maldición de Bly Manor', 9 de octubre

'Fast & Furious - Espías a todo gas' temporada 2, 9 de octubre

'Riverdale' temporada 3, 11 de octubre

'Stranger' temporada 2, 11 de octubre

'Kipo y la era de las bestias mágicas' temporada 3, 13 de octubre

'The Cabin with Bert Kreischer', 13 de octubre

'Social Distance', 15 de octubre

'Grand Army', 16 de octubre

'Alguien tiene que morir', 16 de octubre

'La Revolución', 16 de octubre

'Misterios sin resolver' temporada 2, 19 de octubre

'El alienista', 22 de octubre

'The Queen's Gambit', 23 de octubre

'Move', 23 de octubre

'Barbaren', 23 de octubre

'Suburra' temporada 3, 30 de octubre



Películas



​'Gremlins' , 1 de octubre

'Bajo el mismo techo', 1 de octubre

'Constantine', 1 de octubre

'Ya me voy', 1 de octubre

'Jessabelle', 1 de octubre

'Gracias a ti', 1 de octubre

'Lazos malditos', 2 de octubre

'Ahí te encargo', 2 de octubre

'Un hombre serio', 2 de octubre

'Tut Tut Cory Bólidos - Halloween' , 2 de octubre

'Oloturé', 2 de octubre

'The Hungover Games', 2 de octubre

'Vampiros contra el Bronx', 2 de octubre

'Eighth Grade', 3 de octubre

'Centella La Heroína de Halloween', 6 de octubre

'El Halloween de Hubie', 7 de octubre

'Palermo Hollywood', 8 de octubre

'Supermonstruos - Día de los monstruos', 9 de octubre

'Rapera a los 40', 9 de octubre

'Ginny se casa con Sunny', 9 de octubre

'Los Octonautas y la gran barrera de coral', 13 de octubre

'Consejos de una canguro para cazar monstruos', 14 de octubre

'El juicio de los 7 de Chicago', 16 de octubre

'Spider-Man: Un nuevo universo', 17 de octubre

'Rebeca', 21 de octubre

'Cadaver', 22 de octubre

'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald', 22 de octubre

'Más allá de la luna', 23 de octubre

'Holidate', 28 de octubre

'Nobody Sleeps in the Woods Tonight', 28 de octubre

'Casa ajena', 30 de octubre