Las series y películas que se estrenarán en Netflix en agosto del 2020

Un nuevo mes se acerca y la plataforma Netflix ya tiene listo el catálogo de series y películas que los suscriptores podrán disfrutar a partir del 1 de agosto del 2020.

En un video publicado en su cuenta de Facebook la noche del 23 de julio, se muestra una variada cartelera en diferentes géneros como acción, drama, terror, comedia, documentales, realities y temas para compartir en familia.



Entre las películas que estrena el gigante del streaming en agosto están: 'Proyecto Power', 'Work It: Al ritmo de los sueños' y 'Crímenes de Familia', entre otras. A la plataforma también llega 'Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the reverend', una película interactiva en la que el espectador podrá decidir por la protagonista, eligiendo entre las opciones que aparecen en pantalla en varias escenas del filme.

Video: YouTube, cuenta Movie Coverage



Algunas de las series que llegan con nuevas temporadas son: 'The Rain', tercera temporada, 'Lucifer', quinta temporada, 'Trinkets', segunda temporada, '3%', temprada cuatro.

​A estos estrenos también se suma 'Cobra Kai', el spin off' de 'Karate Kid', con las temporadas 1 y 2. Esta serie se estrenó en la plataforma YouTube y desde el 28 de agosto estará disponible en Netflix.

Más de 50 títulos verán la luz en Netflix durante el mes de agosto. A continuación el listado de los estrenos confirmados:



Series



'The Rain': temporada 3 (6 de agosto)

'Mundo misterioso' (4 de agosto)

'¡Nailed It!' México: temporada 2 (7 de agosto)

'Selling Sunset': temporada 3 (7 de agosto)

'Alta mar': temporada 3 (7 de agosto)

'3%': temporada 4 (14 de agosto)

'El robo del siglo' (14 de agosto)

'Glow Up': temporada 2 (14 de agosto)

'Dirty John: Betty Broderick' (14 de agosto)

'Adolescentes cazadoras de recompensas' (14 de agosto)

'Stranger': temporada 2 (15 de agosto)

'Lucifer': temporada 5 (21 de agosto)

'Trinkets': temporada 2 (25 de agosto)

'La venganza de Analía' (26 de agosto)

'Casas de verano del millón de dólares' (26 de agosto)

'Cobra Kai': temporadas 1 y 2 (28 de agosto)

'Soy un asesino: Libertad condicional' (28 de agosto)



Películas



'El núcleo' (1 de agosto)

'Star Trek: En la oscuridad' (1 de agosto)

'En el corazón del mar' (1 de agosto)

'Juego de magos' (1 de agosto)

'V de venganza' (1 de agosto)

'Colateral: Lugar y tiempo equivocado' (1 de agosto)

'Jack Ryan: Código Sombra' (1 de agosto)

'La leyenda del jinete sin cabeza' (1 de agosto)

'Soltero en casa' (1 de agosto)

'Todos a bailar' (1 de agosto)

'Érase una vez en México' (1 de agosto)

'La chica de mis sueños' (1 de agosto)

'Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the reverend' (5 de agosto)

'Work it: Al ritmo de los sueños' (7 de agosto)

'Las ventajas de ser invisible' (10 de agosto)

'Titanes del Pacífico: La insurrección' (13 de agosto)

'Bienvenido a los 40' (14 de agosto)

'Proyecto Power' (14 de agosto)

'Crímenes de familia' (19 agosto)

'John buscaba un contacto extraterrestre' (20 de agosto)

'Fuego negro' (21 de agosto)

'La noche que salvamos a mamá' (21 de agosto)

'Plan de escape' (22 de agosto)

'Las horas más oscuras' (25 de agosto)

'Orígenes secretos' (28 agosto)

'Criaturas rastreras' (28 agosto)

'Status Update: Actualiza tu universo' (30 de agosto)



Infantiles



'Supermonstruos: el nuevo grupo (1 de agosto)

'Tut Tut Cory Bólidos' (4 de agosto)

'Los vigilantes de Malibú' (4 de agosto)

'El autobús mágico' (7 de agosto)

'Magos: Relatos de Arcadia' (7 de agosto)

'Los Octonautas y las cuevas Sac Actun' (14 de agosto)

'El fascinante laboratorio de Emily' (25 de agosto)



Documentales



'Conexiones' (2 de agosto)

'Nación de inmigración' (3 agosto)

'Los más buscados del mundo' (5 de agosto)

'Nasha Natasha' (6 de agosto)

'Rob Schneider: Asian Momma, Mexican Kids' (11 de agosto)

'Para bien (o para mal)' (12 de agosto)

'High Score: El mundo de los videojuegos' (19 agosto)

'Rising Phoenix: Historia de los Juegos Paralímpicos' (26 agosto)