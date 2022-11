Los estrenos más esperados de los últimos meses del 2022

Pinocho, un musical en 'stop motion', llegará a Netflix el 9 diciembre. Foto: YouTube

Gabriela Balarezo (I)

Falta poco menos de dos meses para que el 2022 llegue a su fin, pero las productoras y plataformas de ‘streaming’ aún guardan estrenos de películas para esta temporada.

En noviembre, una de las proyecciones más esperadas es ‘Black Panther: Wakanda Forever’. La cinta genera expectativas entre los fanáticos del mundo de Marvel porque la muerte repentina de Chadwick Boseman, quien interpretaba a T’Challa, sembró dudas sobre la continuación de la saga.

La secuela, que se estrena el próximo 11 de noviembre en cines, continúa la historia sin un fichaje para sustituir a Boseman. La película, dirigida por Ryan Coogler, incluye en su reparto a Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Lupita Nyong’o, entre otros.

Otro de los estrenos esperados de este mes salió al aire el pasado 4 de noviembre. La segunda parte de Enola Holmes, protagonizada por Millie Bobby Brown, ya está disponible para los suscriptores de Netflix. Desde la plataforma esperan que ‘Enola Holmes 2’, que sigue las nuevas aventuras y pesquisas de la hermana de Sherlock Holmes, lidere como su antecesora el ranking de audiencia.

Estos son algunos de los estrenos pendientes para los meses de noviembre y diciembre de 2022:

‘Bardo o Falsa crónica de unas cantas verdades’, dirigida por Alejandro G. Iñarritu

La nueva película del multipremiado director mexicano se estrenó ya el 27 de octubre pasado en los cines de México, pero será distribuida a nivel mundial hasta el 18 de noviembre. Este es, quizás, uno de los proyectos más personales del director. Bardo, descrita como una comedia con tintes nostálgicos, narra el viaje de regreso a su país de un periodista y documentalista mexicano.

El filme que estará disponible en Netflix el 16 de diciembre fue seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a México en las nominaciones de los premios Oscar 2023. También es la elegida para representar al país en la edición de los premios Goya de 2023.

Hasta los huesos: Bones and All, dirigida por Luca Guadagnino

En este filme el director vuelve a trabajar mano a mano con una de las estrellas del momento, Timothée Chalamet (protagonista de ‘Call me by your name’). El estreno en cines de la película, basada en la novela del mismo nombre de Camille DeAngelis, está previsto para el 18 de noviembre. La trama de esta cinta de terror romántica gira en torno a dos amantes caníbales (Chalamet y Taylor Russell) que viajan por las carreteras secundarias de EE.UU.

‘Puñales por la espalda 2’, dirigida por Rian Johnson

La primera entrega fue una de las mejores películas del 2019, por lo que hay muchas expectativas puestas en ‘Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion’. En el largometraje que se estrena el próximo 23 de noviembre en cines (y un mes después en Netflix) el detective Benoit Blanc (interpretado por Daniel Craig) regresa para asumir un nuevo e intrincado caso.

‘The Fabelmans’, dirigida por Steven Spielberg

La última cinta del aclamado director lleva a la gran pantalla la historia de su propia vida: su niñez y su adolescencia. ‘The Fabelmans’ es así un viaje por su memoria. Su estreno está previsto para el 11 de noviembre en EE.UU. y para el 25 de noviembre en el resto del mundo. El reparto incluye a Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, entre otros.

‘Pinocho’, dirigida por Guillermo del Toro

Esta versión del clásico infantil, contada con el estilo que caracteriza al director mexicano, llegará a Netflix el 9 diciembre. Este musical en 'stop motion' (animación de objetos), que fue codirigida por Mark Gustafson, incorpora en su elenco a Gregory Mann (quien da la voz a la marioneta de madera), a Ewan McGregor (como Pepe Grillo) y a David Bradley (como Geppetto).

‘Avatar 2’, de James Cameron

La primera entrega de Avatar tiene el título de ser la película más taquillera de todos los tiempos. Además, el público en general y los fanáticos de la saga han tenido que esperar 13 años para volver a sumergirse en los paisajes de Pandora. Cameron repite como director y Sam Worthington y Zoe Saldana vuelven a encarnar a Jake Sully y Neytiri. La fecha prevista de estreno para este filme es el 16 de diciembre.

