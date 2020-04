Estreno de secuela de película 'Top Gun' se pospone a diciembre por coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El lanzamiento de la anticipada secuela del filme 'Top Gun' se trasladó a diciembre de 2020, dijo el jueves 2 de abril de 2020 Paramount Pictures, la última postergación en la industria del cine provocada por la epidemia de coronavirus.

El estreno mundial en cines de 'Top Gun: Maverick', protagonizada por Tom Cruise, estaba previsto para el 24 de junio, más de 30 años después del lanzamiento del filme original que lanzó su carrera como una estrella de películas de acción.



La postergación al 23 de diciembre fue la última de una serie de filmes comerciales que incluyen la nueva película de James Bond 'Never Say Die' y 'Mulan', de Disney, debido a que el coronavirus provocó el cierre de cines en Estados Unidos, gran parte de Europa y Asia.



'Top Gun: Maverick' retoma décadas después del éxito de taquilla de 1986 y presenta al actor Miles Teller como el hijo del piloto Goose, interpretado por Anthony Edwards, quien muere durante un ejercicio de entrenamiento en la primera película.



La mayoría de las grandes películas de la lucrativa temporada de verano en América del Norte han sido pospuestas. Pero los estudios de Hollywood esperan que los cines reabran y que el público regrese a las salas a fines del verano boreal.



Paramount dijo el jueves 1 de abril de 2020 que la película de animación 'The SpongeBob Movie: Sponge on the Run', que iba a estrenarse en mayo, será lanzada el 31 de julio de 2020.

'Wonder Woman 1984', de Warner Bros, también fue reprogramada de junio para el 14 de agosto de 2020.