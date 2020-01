Netflix confirma que la segunda temporada de serie sobre la vida de Luis Miguel se estrenará en el 2020

LEA TAMBIÉN

Por medio de sus redes sociales, el gigante del streaming Netflix confirmó este martes 7 de enero del 2020 que habrá una segunda temporada de la serie que cuenta la vida del cantante Luis Miguel y que los nuevos episodios se estrenarán en este año. Lo hizo con un clip que en solo 10 minutos alcanzó más de 2 000 reacciones en Facebook.

El video muestra a Diego Boneta, el actor que interpreta a Luis Miguel, cantando el tema Cómo es posible que a mi lado. En medio de la grabación, se detiene, toma una bebida y dice: "¿Sabes qué? Una más".



Tras un juego de las cámaras, aparece el mismo actor, pero cantando el tema Así se siente México e interpretando a un Luis Miguel ya mayor. Con ello, Netflix deja atrás los rumores de que Boneta no sería parte de la segunda entrega del show.



"No lo busques, no lo llames, a Diego Boneta lo encuentras este 2020 en la temporada 2 de Luis Miguel, la serie. Solo en Netflix", escribió el gigante del streaming, que no dio más pistas sobre la fecha exacta del estreno de los nuevos capítulos del show, cuya primera entrega disfrutó de mucho éxito y aceptación entre los suscriptores de Netflix.

En YouTube, Netflix acompañó el video con otro texto en el que se lee: "Si les creíste que no volveríamos, diles que te mintieron como siempre. Entrégate a la segunda temporada de 'Luis Miguel, la serie' con el regreso de Diego Boneta en el papel de El Sol de México", dice la descripción del clip que hace alusión a los rumores que circularon en redes sociales desde inicios de enero del 2020 sobre una posible salida de Boneta del show.

El 6 de enero del 2020 se difundió en la cuenta de Instagram de la serie sobre Luis Miguel una primera pista sobre la llegada de una segunda temporada. La publicación, una imagen enteramente negra, estaba acompañada de un texto en el que se lee: "El momento más oscuro es justo antes de que salga el Sol". La publicación alcanzó más de 15 000 'me gusta' en 14 horas.



La primera temporada de 'Luis Miguel, la serie' se estrenó en Netflix en abril de 2018 y enganchó a los seguidores por sus entregas que se distribuyeron a lo largo de 13 semanas. Tras el último episodio, la serie dejó un final abierto que hizo a los seguidores preguntarse sobre la posibilidad de una segunda temporada.



Sin embargo, nada había sido confirmado oficialmente por Netflix. El show fue especialmente exitoso porque contaba con la autorización de Luis Miguel, quien siempre ha mantenido su vida personal muy reservada.

Además de Boneta, el elenco de la primera temporada del show estuvo conformado por, Óscar Jaenada en el papel de Luis Rey, el padre de Luis Miguel, Anna Favella como Marcela Basteri, la madre del Sol de México cuyo paradero se desconoce hasta la actualidad, Juanpa Zurita quien interpretó a Álex Gallego y Camila Sodi quien dio vida a Erica.

