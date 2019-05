Estreno en Polonia de una película inédita del gueto de Varsovia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un film inédito rodado en 1941 por un cineasta amateur polaco en el gueto judío de Varsovia fue presentado por primera vez en la capital polaca.



Hasta ahora sólo se conocían películas rodadas en el gueto por la propaganda nazi.

Pero el realizador polaco-canadiense Eric Bednarski consiguió, a través de sus padres, esta valiosa película cuya familia la había conservado durante más de 70 años.



Con diez minutos de imágenes en blanco y negro filmadas en 8mm armó un documental de 70 minutos titulado “Warszawa - miasto podzielone” ("Varsovia - una ciudad dividida") .



Mostrada en el 16º Festival de cine documental Docs Against Gravity, la película cuenta la historia del gueto.



También habla sobre la loca visión arquitectónica que los nazis concibieron para Varsovia y en qué se convirtió el lugar.

Tráfico de alimentos



“Vemos la vida cotidiana en el corazón del gueto, las multitudes en la calle, los edificios en ruinas, los niños que trafican alimentos del lado ario al lado judío, niños desesperados, que mueren de hambre tratando de conseguir bolsas de comida a través de los agujeros en el muro”, explicó Bednarski.



Un año después de la invasión de Polonia en septiembre de 1939, los alemanes crean en la capital un barrio especial para los judíos.



En él encerraron a unas 480 000 personas para acabar con ellas mediante el hambre y las enfermedades, y deportaron a 300 000 a las cámaras de gas del campo de concentración de Treblinka, unos 80 km al este de Varsovia.



Estamos en 1941. Alfons Ziolkowski, que tenía entonces 30 años, cineasta amateur y hombre de negocios antes de la guerra, equipado de un salvoconducto, penetra en el gueto para documentar su realidad jugándose la vida.



Estamos todavía lejos de las escenas terroríficas del final, cuando los cadáveres se amontonaban en las calles en vísperas de la liquidación del gueto en 1943.



Sin embargo, la visión de un cadáver tirado en una acera entre transeúntes elegantemente vestidos hace vislumbrar el drama. Vemos los muros recién construidos entre las dos partes de la ciudad y los tranvías que circulan.



Algunas imágenes fueron rodadas con cámara oculta desde un coche. Pero otras se rodaron al aire libre, las personas miran directamente a la cámara y saben que están siendo filmadas, explicó Bednarski en el Museo judío Polin, donde se mostró la película.



“Eso significa que Ziolkowski corrió el riesgo de salir del coche y filmó abiertamente, exponiéndose a ser visto por la policía”, afirmó.



“Era un campeón de rallys y sin duda estaba acostumbrado al riesgo. Tal vez incluso le gustaba el riesgo”, agregó el director.



“Al filmar, pudo ser arrestado por los alemanes e incluso fusilado (...) El análisis de las imágenes permitió situar la película en la primavera de 1941. Es posible reconocer lugares específicos y cruces de calles como de Chlodna y Zelazna o el edificio del Tribunal de la calle Leszno”.

¿Motivos personales?



Los pocos supervivientes que vieron el film reconocieron lugares, pero no a las personas.



“Que suerte que se haya conservado la película, que suerte que la guardara la familia Ziolkowski y que no la tirara a la basura”, dijo Kaja Rupocinska, profesora de inglés en Varsovia, que espera enseñársela a sus alumnos.



“¿Quiso documentar la guerra, fue por curiosidad, sentía que iba a producirse un drama sin precedentes?”, se preguntó esta mujer de Varsovia que vino a ver el film.



“Quizás fue al gueto por motivos personales o tenía amigos ahí, no lo sabemos y nunca lo sabremos. Pero una cosa es cierta, lo que hizo no tiene precio”, añadió la profesora.

Bednarski, que empezó a trabajar en la película hace quince años, cuando salió de la escuela de cine, nunca logró conocer a Ziolkowski. Sus descendientes, que prefieren mantenerse al margen, no pudieron responder a todas sus preguntas.