Netflix estrena 'Neon Genesis Evangelion', el emblemático anime de los años 90

Netflix estrena este viernes 21 de junio del 2019 'Neon Genesis Evangelion', el anime de culto de los años 90 en el que unos robots pilotados por adolescentes hacían frente a unas criaturas llamadas 'ángeles', y que revolucionó el anime con una temática innovadora en el género.

Los 26 capítulos originales del famoso anime formarán parte del catálogo principal de la plataforma junto a 'Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion' y 'Neon Genesis Evangelion: Dead and Rebirth', dos de las películas relacionadas con el universo de la serie.



Una de las novedades de este estreno reside en un doblaje que será totalmente diferente al original, algo que generó críticas negativas en las redes sociales, ya que muchos extrañarán la voz habitual de personajes como Asuka o Shinji.

La serie, que se emitió entre octubre de 1995 y marzo de 1996, revolucionó el mundo del anime con una temática que combinaba la religión y la filosofía con el mundo tecnológico, y que, además, incluyó por primera vez en el género protagonistas femeninas.



'Neon Genesis Evangelion' relata la historia de una organización paramilitar llamada NERV, que protege a Tokyo-4 de numerosos ataques de origen y naturaleza desconocido para los humanos. Las armas comunes no funcionan contra estos enemigos, por lo que utilizan mechas humanoides para combatirlos.



Estos son llamados Unidades Evangelion o simplemente EVA. Su principal característica, es que pueden conectarse neuronal y psicológicamente con su piloto, haciendo más real la unión y utilizar el cuerpo del EVA como una extensión del brazo de su