Llega a EE.UU. 'Joker', una de las cintas más esperadas y polémicas del año

Con aroma de Oscar y tras ganar el León de Oro en el Festival de Venecia, 'Joker' llega este 4 de octubre del 2019 a los cines de Estados Unidos impulsada por el enorme trabajo de Joaquin Phoenix, pero también arrastrando una notable polémica por las críticas que la acusan de alentar la violencia.

Phoenix, que suena como el gran favorito para llevarse el Oscar al mejor actor, ahonda en los orígenes del gran enemigo de Batman en una cinta dirigida por Todd Phillips (trilogía de 'The Hangover') y en la que aparecen asimismo Robert De Niro y Zazie Beetz.

'Joker' no ha tenido una campaña promocional muy apacible ya que su provocador argumento y controvertidas reflexiones han enfrentado a partidarios y detractores de este filme en un momento en el que la violencia por armas de fuego es un tema muy sensible en EE.UU.



Por ejemplo, algunos familiares y amigos de las víctimas del tiroteo masivo de 2012 en la localidad de Aurora (EE.UU.), en el que murieron 12 personas durante una proyección de la película de Batman 'The Dark Knight Rises' (2012), expresaron su preocupación por el lanzamiento de 'Joker'.



"No se equivoquen: ni el personaje ficticio Joker ni la película respaldan la violencia del mundo real de ningún tipo. No es la intención de la película, los cineastas o el estudio hacer de este personaje un héroe", aclaró Warner Bros.



El equipo de 'Joker' ha defendido la apuesta de la película, tal y como comentó Phoenix. "Acusar una película de glorificar la violencia es absurdo. Y no creo que sea responsabilidad de un cineasta enseñar moralidad al público: usa tu jodida cabeza", indicó el actor en una entrevista.



La Policía de Los Ángeles y Nueva York aseguraron que, aunque no hay ninguna amenaza, aumentarán su presencia este fin de semana en los cines como medida de precaución.



Muy pocas películas se han atrevido a coincidir con 'Joker', pero en cuanto a los estrenos limitados (lanzamientos en solo unos pocos mercados de importancia del país) sobresale 'Dolor y gloria', la aclamada cinta de Pedro Almodóvar y que, con un excepcional Antonio Banderas liderando el elenco, ofrece una mirada íntima y metafílmica a la vida y trayectoria del cineasta español