'Avengers: Endgame' regresará a los cines con imágenes inéditas

'Avengers: Endgame' continúa intentando quitarle a 'Avatar' el título de la película con mayor recaudación de la historia. Para lograrlo, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, anunció que el filme será estrenado nuevamente en las salas de cine del mundo, esta vez con imágenes inéditas.

Feige, según reporta el portal Gizmodo, informó de la nueva proyección de 'Avengers: Endgame' durante una gira de promoción de 'Spider-Man: Far From Home' y si bien no dio una fecha exacta del estreno, sí anunció que será "muy pronto".



Feige además informó que buscan llamar la atención del público incluyendo en esta nueva edición del filme imágenes nuevas que quedaron fuera del estreno original. Aclaró que no será una versión "extendida" del filme, sino "una versión que irá a las salas de cine con un empuje en materia de marketing y nuevos detalles al final de la película. Si se quedan y miran la película, después de los créditos, aparecerá una escena eliminada, un tributo y unas sorpresas más".



'Avengers: Endgame' se estrenó mundialmente en abril del 2019 y aunque se logró convertirse en uno de los filmes con mayor recaudación de taquilla de la historia con más de USD 2 743 millones, no logró superar a 'Avatar' que ostenta el récord con USD 2 788 millones, según información del portal Box Office Mojo.



Lo que sí logró el filme es el récord del mayor estreno de la historia gracias a los USD 1 224 millones que consiguió en su lanzamiento.

La noticia del nuevo lanzamiento de 'Avengers: Endgame' la hizo en exclusiva el portal Comicbook que añade que Feige confirmó el estreno para "la semana próxima". Con ello, se espera que aumente además la expectativa para 'Spider-Man: Far From Home', el próximo estreno en la pantalla grande de Marvel.