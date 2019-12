Un drama de Apple TV+ se sumerge en el mundo de los podcasts de crímenes

LEA TAMBIÉN

Los podcasts sobre crímenes reales se han convertido en una obsesión para una gigantesca audiencia mundial que se deja atrapar por la intriga detectivesca y no puede parar de escuchar.

Pero, ¿qué impacto tiene en los protagonistas del hecho, en las víctimas y sus familias, obligadas a revivir los hechos, a veces décadas después? ¿Cuáles son las motivaciones para reflotar esos casos?



La plataforma streaming Apple TV+ explora esta fascinación morbosa, que muchas veces tiene un duro impacto en las familias y cuerpos de investigación, a través de su nueva serie de ficción 'Truth Be Told' (La verdad sea dicha), que se estrena el viernes 6 de diciembre del 2019.

La ganadora del Oscar Octavia Spencer encarna a la periodista Poppy Parnell, que reexamina el caso de Warren Cave, un adolescente condenado por asesinato, después de que saliera a la luz nueva evidencia años después.



Sus hallazgos son relatados en un popular podcast. Pero la trama rápidamente revela que Parnell hizo su nombre como joven reportera al ayudar incriminar a Cave, que se une a una pandilla neonazi en la prisión.



“Ella tiene muchos puntos débiles, piensa que pudo haberse equivocado y decide investigar”, dijo Spencer a periodistas.



Aaron Paul, que interpreta a Cave, señaló por su parte que su personaje, tatuado con una cruz esvástica, invita a la audiencia a entender que “no todo es tan blanco y negro como parece”.



A pesar de sus claras similitudes con podcasts de crímenes de la vida real como 'Serial', 'Truth Be Told' se basa en una novela de Kathleen Barber, 'Are You Sleeping?'.



La creadora del programa, Nichelle Tramble Spellman, dijo que quería enfatizar el problema de confiar únicamente en el punto de vista de la persona que hace el podcast.



“Hay una especie de peligro de lejano oeste para ese tipo de periodismo”, dijo, señalando que los podcasts caen a menudo en un área “donde no hay controles y equilibrios, y no hay jefes” .



“ El podcast es un narrador poco fiable porque no conocemos la agenda (intereses) de Poppy”, añadió Spellman. “Y no sabemos cuándo y si podemos creerle”.



Los creadores de este drama añadieron además una fuerte dosis de política racial. Parnell inicialmente esconde a su familia la nueva identidad del convicto con la Hermandad Aria, por ejemplo.



Y a medida que éste y otros secretos emergen a lo largo de ocho episodios, aumentan las dudas sobre el podcast de Parnell.



“Creo que la verdad puede ser lamentablemente moldeada según el lente por el que se mire”, dijo Spencer. “Y cualquiera que sea tu verdad, moldeará lo que crees que es la verdad”.



Tanto Spencer como Paul admitieron que en la vida real disfrutan este tipo de podcasts, en particular 'Serial', uno de los más descargados de todos los tiempos.



Al igual que millones de oyentes, cada uno tiene teorías favoritas sobre su éxito, en el que la periodista estadounidense Sarah Koenig investigó -y pareció entablar una buena relación- con un convicto encarcelado cuando era un adolescente por asesinato.



Spencer detecta elementos de narcisismo en Adnan Syed, el ahora famoso personaje central de 'Serial', mientras que Paul se pregunta si la periodista desarrolló sentimientos románticos hacia él.



Pero ambos también reconocieron el daño que puede causar la especulación salvaje, o tomar los “hechos” presentados de los podcasts de policiales como verdaderos.

“Como público, participamos de una manera extraña... no tienes que sufrir ninguna de las ramificaciones que tristemente soportan la familia o las víctimas”, dijo Spencer. Y reconoció: “No me gusta usar la palabra 'fanático' porque vuelve romántico de una manera extraña un crimen real. Pero sí estoy profundamente fascinada” por esas producciones.