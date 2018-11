Nueva entrega de 'Animales Fantásticos' derrocha fantasía

LEA TAMBIÉN

Una funesta niebla envuelve una sombría ciudad de Nueva York, donde en una noche desapacible se pone en marcha un trasporte de presos. El mago Gellert Grindelwald, que un año antes redujo a cenizas parte de la ciudad, tiene que responder por los crímenes cometidos allí y en Europa.

Pero al final de 'Fantastic Beasts and Where to Find Them' ya se intuía que Grindewald no iba a pasar mucho tiempo entre rejas. Por supuesto que escapa el poderoso mago en la secuela que llega esta semana a los cines: 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'. La espectacular fuga con los imponentes edificios del Nueva York de 1927 de fondo es un logrado arranque de la nueva aventura cinematográfica que forma parte del universo de Harry Potter.

Video: YouTube, canal: Warner Bros. Pictures



La película vuelve a unir a la autora de Harry Potter, J. K. Rowling con el director David Yates, el cuatro veces director de las aventuras de Potter en el cine. Este dúo británico, que ya firmó la primera entrega de 2016, tuvo claro de inmediato que había que hacer una secuela, que al final será una saga en cinco entregas. Y Eddie Redmayne, el ganador de un Oscar, regresa como Newt Scamander a la gran pantalla.



Este tímido mago zoólogo, que destapó a Grindelwald y ayudó a su captura, regresa a Reino Unido. En el sótano mágico de su casa sigue ocupándose con mimo de numerosas criaturas animales mientras echa de menos a la bruja Tina Goldstein (Katherine Waterston). Pero poco tiempo tendrá para lamentarse por el amor perdido, pues el profesor Dumbledore (Jude Law) aparece en Londres.



El que después será el mentor de Harry Potter le informa de la huida de Grindelwald y además se ofrece a ayudarle. El mago zoólogo, quien tiene prohibido viajar, duda, pero tan sólo hace falta un pequeño empujón de Queennie, la hermana de Tina, (una deliciosa Alison Sudol) y su compañero Jacob (Dan Fogler), para que se marche a París, donde espera encontrar a Tina, pero con quien se encontrará es con Grindelwald y sus seguidores, que quieren comenzar una revolución.



Su objetivo es que los magos dominen a los 'muggel', las personas que no tienen poderes mágicos. Y para lograrlo Grindelwald no se detiene ante nada y está dispuesto a eliminar hasta a su amigo Dumbledore. Rowling y Yates han creado una historia increíblemente compleja.



Todo aquel que desconozca el universo de Harry Potter, no lo tendrá fácil en esta película, pues para tener un panorama de los muchos personajes y sus acciones vendría bien estar enterado del mundo del joven mago. Con esos conocimientos previos y una cierta afinidad al mundo de la magia, resulta un gran placer cómo Rowling sigue ampliando su universo mágico y va entrelazando elementos en la ficción.