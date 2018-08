Estrella de 'Friends' fue operada de un hueco en el intestino

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El actor Matthew Perry, conocido por su rol de Chandler Bing en la exitosa serie de televisión 'Friends' se recupera tras haber sido operado de un problema en su intestino. Así lo reporta este 7 de agosto del 2018 el medio estadounidense TMZ.

Según confirmaron representantes de Perry al medio, el actor se operó en un hospital de Los Ángeles de una perforación gastrointestinal. El diagnóstico habría sido recibido con espanto por la estrella estadounidense.



Perry, según su representante, agradece las preocupaciones por su salud y pide privacidad mientras se recupera.



Según el portal MedlinePlus, la perforación gastrointestinal es un orificio que se desarrolla a través de la pared de un órgano del cuerpo y puede presentarse en el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto o la vesícula biliar.

De acuerdo con el sitio, esta perforación puede ser causada por una amplia diversidad de factores entre los que están la apendicitis, la enfermedad de Crohn, el bloqueo intestinal o el cáncer.



Perry, de 48 años, ingresó en el 2001 a un centro de rehabilitación para tratar su adicción al Vicodin, metadona, anfetaminas y al alcohol. En ese año aún continuaba trabajando en 'Friends', sin embargo en el 2013 declaró a la revista People que nunca se presentó bajo los efectos del alcohol o las drogas a trabajar en la serie, sin embargo, sí se presentaba con resaca.



El actor dijo que sus problemas de adicción se debieron a que no supo controlar la fama. "Estuve en 'Friends' desde mis 24 hasta mis 334 años. Estaba en el centro de la fama, nosotros seis estábamos en todo lado todo el tiempo", aseguró.

Video: YouTube, cuenta: Ariful Hoque



"Desde afuera podía parecer que lo tenía todo, pero fue un tiempo en el que me sentí muy solo, porque sufría de alcoholismo", confesó Perry, quien aseguró que sus problemas con el alcohol empezaron antes del rodaje de la exitosa serie, "pero es una enfermedad progresiva", afirmó.



Eventualmente, el estado de Perry empeoró tanto que el actor no podía ocultar sus problemas y admitió que todos "lo sabían. Ahora el actor ha canalizado su experiencia y ayuda a otras personas a luchar contra sus adicciones. Esto, admitió, es "lo que más me gusta de mi".