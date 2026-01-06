Esto se sabe de la muerte de la actriz de ‘Scary Movie’

‘Scary Movie’ vuelve a estar presente en la conversación cultural por una noticia que conecta cine y memoria colectiva.

La figura que la rodea dejó huella en la comedia y en un mundo muy distinto a Hollywood.

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Confirmación del fallecimiento

Según Tv Azteca, la actriz estadounidense Jayne Trcka falleció a los 62 años.

Su muerte ocurrió en su residencia de San Diego, California.

Hasta el momento, no se ha informado una causa oficial del fallecimiento.

El caso continúa bajo investigación por parte del forense del condado.

La noticia fue confirmada públicamente por su hijo.

Foto: IMDB

Deporte, disciplina y primeros pasos

Jayne Marie Trcka nació el 27 de febrero de 1963 en Saint Paul, Minnesota. Desde joven mostró interés por el deporte y la actividad física, como cuenta El Imparcial.

Durante los años ochenta se consolidó como fisicoculturista competitiva.

Participó en torneos y apareció en revistas especializadas del mundo fitness.

Esa etapa marcó su identidad profesional durante varios años.

El salto a la actuación

A finales de los años noventa decidió cambiar de rumbo profesional.

Dejó su empleo anterior para dedicarse al entretenimiento.

Participó en series de televisión como ‘The Drew Carey Show y Whose Line Is It Anyway?’, como cuenta El Universal.

Su papel más recordado llegó en el año 2000.

Interpretó a Miss Mann, la profesora de educación física en ‘Scary Movie’.

Un personaje que quedó en la memoria

‘Scary Movie’ se convirtió en una de las parodias más exitosas de su época.

El personaje de Miss Mann quedó grabado en la cultura pop.

Foto de IMDB

Aunque no volvió a tener un rol tan visible en cine, su presencia fue recordada.

Los seguidores de la saga mantienen vivo ese recuerdo.

Vida fuera de cámaras

Según TMZ, Trcka también trabajó como entrenadora personal certificada.

Más adelante incursionó en el sector inmobiliario en California.

Se mantuvo vinculada a eventos de fitness y entretenimiento.

Su carrera reflejó una vida marcada por la versatilidad.

Reacciones y legado

La noticia generó mensajes de despedida en redes sociales. Fans destacaron su paso por el cine y el deporte.

Jayne Trcka dejó una huella particular en ambos mundos.

Su figura permanece ligada a una era de la comedia cinematográfica.

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