Estadounidense muere por raro virus transmitido por garrapatas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una garrapata le transmitió a un residente de Nueva York un virus que terminó con su vida. Se trata de la primera persona diagnosticada con el virus Powassan en lo que va del 2019, según informa la cadena CNN.

El virus Powassan, según explica el Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) se transmite a las personas a través de una garrapata infectada. "No hay vacunas para prevenirlo o medicinas para tratarlo", dice el CDC que recuerda que la única manera de reducir el riesgo de infectarse es evitar las garrapatas.



Es por ello que ahora las autoridades del condado de Ulster, donde residía el fallecido que no ha sido identificado, piden a los ciudadanos estar alertas por las garrapatas que podrían transmitir el virus. "Los residentes deben vigilarse a si mismos y a sus mascotas en busca de garrapatas y picaduras de garrapatas", dijo la Comisionada del Salud de Ulster.



Según el CDC, "muchas de las personas que se infectan con el virus Powassan no presentan síntomas". En quienes sí los presentan, las complicaciones se hacen presentes entre una semana y un mes después de la picadura de la garrapata. En un inicio la enfermedad puede manifestarse con fiebres, dolores de cabeza, vómitos y debilidad.



Cuando la enfermedad se complica, las personas pueden presentar otros síntomas como confusión, falta de coordinación, dificultad para hablar y convulsiones, asegura el CDC.



El virus puede causar complicaciones que pueden derivar en una inflamación del cerebro conocida como encefalitis viral o meningitis. Una de cada 10 personas que contraen la enfermedad mueren y la mitad de los que lo sobreviven presentan complicaciones permanentes como dolores de cabeza recurrentes, pérdida de masa muscular y fuerza y problemas en la memoria.



Como no existe un tratamiento medicinal para la infección por el virus, el CDC recomienda que "las personas con una enfermedad grave necesitan ser hospitalizadas para recibir soporte respiratorio, mantenerse hidratados y lograr reducir la inflamación del cerebro".

Según CNN, "en el 2018 los estados informaron 21 casos de enfermedad por el virus Powassan a los CDC. Tres personas murieron".