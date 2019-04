Las estaciones del Vía Crucis esculpidas en arena a orillas del Paraná

LEA TAMBIÉN

De la noche a la mañana, las estaciones de Vía Crucis aparecieron esculpidas en arena a orillas del caudaloso río Paraná, obra de diez escultores de América Latina y Europa que atrae a devotos y curiosos en esta Semana Santa que se inició el domingo 14 de abril hasta el sábado 20 de abril del 2019.

Los organizadores y los artistas eligieron las playas de Carmen del Paraná, 350 kilómetros al sureste de Asunción y cerca de la frontera con Argentina, para concitar la atención de la población fronteriza.



“Quisimos aprovechar el escape masivo de la población urbana al campo en estos días feriados para mostrar de lo que son capaces de hacer con la arena estos artistas”, dijo a la AFP el empresario Ramón Acuña, un ingeniero constructor de obras que financió la iniciativa.



Se trata de escultores de Italia, Portugal, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Brasil, El Salvador y Perú, verdaderos trotamundos acostumbrados a viajar “adonde nos llamen” para dar a conocer su obra.



“En Semana Santa, como es tradicional, la devoción religiosa y el turismo se confunden. Todo el mundo sale en familia al interior por el clima ideal que hace en abril”, comentó Acuña quien pensó que estas esculturas al aire libre despertarían la admiración de turistas y lugareños.

El escultor salvadoreño Francisco Méndez trabaja una escultura en la orilla del río Paraná. Foto: AFP

-“La gracia de lo efímero”

“La arena tiene la gracia de que es efímero. Lo importante es el proceso, no la obra final. No es como cuando uno trabaja en el taller y después lo vende. Acá uno está en contacto permanente con el público”, explicó Juan Manuel Espinoza, de La Paz.



Un lugareño le advirtió que uno de los dedos de la mano de Poncio Pilatos que esculpía para la primera estación, la de la alegoría del lavado de manos del jefe romano, le parecía un poco más grande que los demás. “ Y bueno, tenía razón. Lo corregí”, refirió.



“Cualquiera me puede señalar algo que va bien o lo que le parece mal, desde un experto y hasta alguien que no sabe nada ” , comentó satisfecho con la interacción.



Francisco Méndez, salvadoreño, asegura que con la escultura se gana la vida todo el año. “En América Latina es poco difundida. En Europa es muy conocida. Uno se puede ganar 25 o00 euros (unos USD 28 100) en un concurso. Sirve de salario para todo el año ” , observó.



Fernando Paz, natural de Nariño, en Colombia, se revela autodidacta y afirma que hace siete años que comparte este tipo de artes con sus habilidades para hacer carrozas de carnaval, artes plásticas y 'body time' en su país.

La artista italiana Elisa Sordelli continúa esculpiendo su obra a los pies del río Paraná. Foto: AFP

Mientras habla, retoca los ojos muy expresivos de la llorosa Madre María en el encuentro con su hijo, en la cuarta estación.



“Es la primera vez que trabajo sobre el Vía Crucis. Me encantan las esculturas sobre figuras humanas, el realismo”, exclama la italiana Elisa Sordelli, natural de Pisa, al comentar su obra sobre la undécima estación, la de Jesús clavado en la Cruz.



La acompaña la portuguesa Fanny Vieira, de Lisboa. “ Esta tierra que tienen ustedes, muy roja, muy arcillosa, es excelente. Se pueden hacer figuras gigantes. Se pega muy bien”, remarca.



Se trata de la arena que usaron los jesuitas para construir sus grandes templos de las misiones. Carmen del Paraná se encuentra en el camino Jesuita en medio de las conocidas como 'Ruinas Jesuiticas' de los siglos XVII y XVIII, la época del esplendor de unas 60 reducciones de indios diseminadas en los actuales territorios de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

La escultora portuguesa Fanny Vieira afina los detalles de su escultura en la orilla del río Paraná. Foto: AFP

Arena para gigantes



El peruano Rubén Rebatta, coordinador del grupo, con 14 años de experiencia en arena de playa, asegura que las figuras que dejan en Paraguay “pueden durar meses si las cuidan. Les pueden echar un barniz y duran mucho tiempo ” .



“Se parece mucho a la Ciudad del Barro de Chan Chán”, de los Incas, subrayó.



La uruguaya Gisselle García, licenciada en artes plásticas y con cinco años de obras en las playas de Punta del Este, resalta que la tierra de Paraguay se asemeja a la uruguaya.

“Pero con esta arena se pueden hacer esculturas gigantes”, se felicita.