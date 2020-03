La esposa de Trudeau sospechosa de contagiar el covid-19 al actor Idris Elba

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Sophie Grégoire, la esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, podría haber contagiado el covid-19 al actor británico Idris Elba durante un evento en Londres en el que también participó el piloto de Formula 1 Lewis Hamilton.

Elba, cuyo nombre fue señalado como el próximo James Bond una vez que Daniel Craig termine su ciclo con 'No Time to Die', la película más reciente de la serie, que está previsto se estrene este año, reveló este lunes 16 de marzo de 2020 que había dado positivo en la prueba del nuevo coronavirus.



El anuncio se produjo cuatro días después de que Sophie Grégorie anunciara que también había contraído la enfermedad tras un viaje a Londres en la que participó en varios actos públicos. El positivo de Sophie Grégorie ha obligado a Trudeau a aislarse en su residencia oficial, aunque no presenta síntomas de la enfermedad.



El 4 de marzo, Sophie Grégorie asistió en la capital británica al WE Day 2020, un evento sobre empoderamiento juvenil al que acudieron 18 000 jóvenes. La esposa de Trudeau fue uno de los oradores en la conferencia.



Durante la actividad, Sophie Grégorie participó en varias fotos colectivas. En una de ellas, que la esposa de Trudeau compartió en su cuenta de Instagram, aparece junto con Elba y Hamilton.



"Mi corazón está lleno tras pasar tiempo trabajando con mi familia y la familia WE. Nuestro mensaje en Londres: ámate y ofrece el mismo amor al mundo", escribió Sophie Grégorie en su cuenta de Instagram bajo la fotografía con Elba y Hamilton.



Pero al anunciar que había contraído covid-19 en un video junto con su esposa, Sabrina Dhowre, Elba reveló que se hizo las pruebas al darse cuenta de que estuvo "expuesto a alguien que también ha dado positivo. Supe el viernes que habían dado positivo".



Fue en la noche del jueves 12 de marzo de 2020 de Canadá cuando las autoridades canadienses confirmaron que Sophie Grégoire había contraído covid-19 tras regresar de un viaje a Londres.

De momento, Lewis Hamilton no ha señalado si se ha sometido a las pruebas de covid-19 tras su asistencia a WE Day y compartir fotos con Sophie Grégoire e Idris Elba.