Científicos descubren fórmula de alta esperanza de vida en zona de Colorado

La esperanza de vida en una zona del oeste de Colorado famosa por sus estaciones de esquí es de casi 87 años, la mayor de todo Estados Unidos, algo que estudios científicos atribuyen a la combinación de unos niveles de vida y de actividad física elevados.

Los tres condados estadounidenses con la expectativa de vida más larga están en Colorado: Summit (86,83 años), Pitkin (86,52 años) y Eagle (85,94 años), según un estudio realizado en 2017 por el Instituto de Métrica y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en el estado homónimo, y publicado en los Anales de la Asociación Médica de Estados Unidos (JAMA).



Esas cifras han sido convalidadas recientemente por el Proyecto de Estimación de Expectativa de Vida en Estados Unidos (USALEEP), que comparó los datos de los censos de 2010 y 2015 en todos los condados del país con más de 4 000 residentes.



"Existen diferencias en expectativa de vida incluso de un vecindario a otro dentro de una misma ciudad", dijo a Efe en una entrevista telefónica Abbey K. Cofsky, directora de programa de la Fundación Robert Wood Johnson, que colaboró con el proyecto USALEEP.



"Esta nueva información nos ayuda a planificar un mejor uso de los recursos (...) de manera que, en un vecindario, en una ciudad o en condado todos tengan la oportunidad de vivir vidas saludables", agregó.



En Colorado, por ejemplo, la expectativa de vida actual es de 78,2 años para hombres y de 82,2 para mujeres, 11 años más que en 1980 y por encima del promedio nacional (76,7 años para hombres y 81,5 para mujeres), según datos provistos por Kirk Bol, gerente de la oficina de Registros y Estadísticas Vitales del Departamento de Salud Pública y Medioambiente del estado (CDPHE).



Sin embargo, en algunos lugares del estado la expectativa de vida se reduce a sólo 67 años, similar a la de ciertos condados de Florida, Dakota del Norte y Dakota del Sur que tienen los niveles más bajos de todo el país.



Según Cofsky, "en los lugares con menor expectativa de vida existen problemas de seguridad o de acceso a servicios o de transporte", algo que no existe en Summit, Pitkin y Eagle, conocidos por sus centros de esquí de nivel internacional.



El estudio de IMHE determinó que en la elevada esperanza de vida de los tres condados mencionados influyen unos altos ingresos (USD 70 000 anuales por familia, USD 15 000 dólares más que el promedio nacional), un alto nivel educativo, el acceso a servicios médicos de calidad y a poca distancia del lugar de residencia, y el acceso a medios de transporte público gratuito o de precio reducido.



Pero existe otro factor, la actividad física, que el mencionado estudio adjudica al hecho de vivir en una zona de montaña. Por esa razón, el oeste de Colorado en particular y el estado en general son zonas con los más bajos índices de obesidad en el país.



Además, desde hace 30 años el condado Summit ha tenido el menor índice de mortalidad por cáncer en el país. Sumado a la baja obesidad, eso significa menos personas con diabetes o presión arterial elevada.



El nuevo estudio de USALEEP agrega a la lista de IMHE elementos que también contribuyen a unas vidas más largas: oportunidades educativas y de capacitación laboral, acceso a alimentos saludables, y viviendas seguras y a precios asequibles.



En el condado Summit el precio de las casas fluctúa entre USD 900 000 y 1,4 millones y el de los condominios entre los USD 355 000 y los 580 000 dólares. En Denver, mientras tanto, el precio promedio de las casas es de USD 502 000.



En unas declaraciones enviadas a EFE Mark Salley, director de comunicaciones del CDPHE, indicó que los datos de los tres condados del oeste de Colorado pueden usarse en otros lugares como base para debatir "las razones de la disparidad en la expectativa de vida y qué cambios son necesarios para responder a esos desafíos".



Para Cofsky, esos cambios deben extenderse a otros lugares del país y pueden incluir nuevas leyes, reglas, programas o proyectos "que vayan más allá de los cuidados médicos y de salud tradicionales".



"Existen muchos datos y cada vez hay más herramientas para saber cuál es la expectativa de vida en áreas cada vez más y más pequeñas. Pero lo importante es entender que la salud no es sólo ir a ver a un médico. También es cambiar las costumbres y el ambiente para que sean buenos para la salud", concluyó.