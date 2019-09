Entre 40% y 60% de árboles en región amazónica del Ecuador son desconocidos, según estudio difundido por Instituto Nacional de Biodiversidad

LEA TAMBIÉN

Entre el 40 y el 60 % de la flora arbórea de la región amazónica de Ecuador es desconocida, según reveló un estudio científico difundido este miércoles 25 de septiembre del 2019 por el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

La investigación estima que en toda la extensión de las tierras bajas de la Amazonía (menos de 500 metros) hay entre 5 500 y 7 000 especies arbóreas, aunque su número exacto no se puede precisar por la gran cantidad que aún se desconoce, señaló Inabio en un comunicado.



Agregó que de este total, los científicos han logrado identificar apenas 2 300 especies en veinte años de estudio, pese a que es una de las zonas donde más se han efectuado valoraciones científicas.



El resto de especies -añade el texto- se encuentra en una lista de No evaluadas, según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).



Esta categoría significa que "no existe suficiente información que nos permita decir si la especie está en peligro" o es vulnerable, explicó el investigador principal del estudio, Juan Guevara, biólogo especialista en ecología evolutiva.



Los académicos también obtuvieron datos sobre la distribución geográfica de las especies, su abundancia y el grado de amenaza al que están expuestas.



El estudio representa "el intento más exhaustivo de evaluar la diversidad arbórea en una de las regiones más biodiversas de la Amazonía", reza el artículo científico publicado por la revista especializada Ecological Society of America.

La importancia de este estudio recae sobre la creación de una base de datos digital que se podrá modificar constantemente con los nuevos descubrimientos, señaló Guevara.



Agregó que la base dinámica de datos desarrollada durante la investigación es administrada por Inabio y está conectada con los principales herbarios del país, como el de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.



"Es un ejercicio que podría replicarse en otros países amazónicos, eso ayudaría a acelerar el proceso de descubrimiento y clasificación de especies nuevas", resaltó el biólogo.



"El número astronómico de especies de árboles que se encuentra en los bosques amazónicos ha fascinado a ecologistas, naturalistas, taxónomos y biólogos evolutivos", recordó.



Este es "el primer intento" de unir esfuerzos entre taxónomos y ecólogos para hacer una lista que clasifique las especies arbóreas de la Amazonía, apuntó el Inabío en su comunicado.



El estudio es el resultado de dos décadas de investigación realizada por un conjunto de profesionales de ocho universidades ecuatorianas, tres institutos extranjeros y del Instituto Nacional de Biodiversidad.



"La Amazonía ecuatoriana es una de las regiones más diversas en diferentes grupos taxonómicos (grupos de especies), no solo en especies de árboles", consideró el experto en ecología evolutiva.

Una de las hipótesis más sólidas es que los herbívoros y los insectos que predan (comen) las hojas de los árboles puedan ser el motor para el proceso de especiación u origen de especies nuevas, detalló el académico.