Gobierno español impondrá impuesto a los envases plásticos desechables

El gobierno español aprobó este martes 2 de junio del 2020 un proyecto de ley de residuos, que buscará principalmente reducir de forma drástica los envases plásticos de un solo uso, objeto de un nuevo impuesto.

El proyecto concierne particularmente a vasos y recipientes de plástico utilizados por restaurantes de comida rápida y locales de comida para llevar.



“ Si acumuláramos el conjunto de residuos generados en un año en España (...), nos daría para llenar 2 900 veces el estadio Santiago Bernabéu” del Real Madrid, indicó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.



Se llenarían “45 Bernabéus” solo con “envases de plástico de nuestros hogares”, dijo la ministra del gobierno de izquierda del socialista Pedro Sánchez.



El Consejo de Ministros dio luz verde a este amplio proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, en línea con las directrices europeas.



A partir del verano de 2021, quedarán prohibidos ciertos productos como hisopos, sorbetes y cubiertos plásticos no reutilizables.



Y a partir de enero de 2023, estará prohibido dar gratuitamente los recipientes plásticos para alimentos vendidos, que deberán ser cobrados al cliente y su precio tendrá que aparecer en el ticket de compra.



“El impuesto especial a los envases de plástico no reutilizable será de carácter indirecto y recaerá sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria (europea) de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español”, indicó el ministerio en un comunicado.



“Se trata de un impuesto similar al que se pretende implantar en otros países de nuestro entorno como Reino Unido o Italia”, agregó.



Al gravar 0,45 euros (USD 0,50) por kilo de empaques y recipientes de plástico, el gobierno espera que el Estado recaude unos 724 millones de euros (USD 809 millones) al año.