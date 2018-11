España expulsará las 'pseudoterapias' de hospitales y universidades

LEA TAMBIÉN

El Gobierno español presentó hoy una ofensiva pionera en la Unión Europea (UE)contra las "pseudoterapias", los tratamientos alternativos a la medicina tradicional, como la homeopatía, cuya eficacia carece de demostración científica.

El llamado "Plan de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias" busca ofrecer una información "rigurosa"sobre las terapias alternativas, combatir la publicidad engañosa y eliminar esas prácticas de centros sanitarios y universidades.



"Hemos constatado que hay una cierta confusión en la sociedad entre terapias o prácticas médicas basadas en el conocimiento y las que no tienen este aval", explicó la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en la presentación. "El uso de las pseudoterpias no es residual y puede tener efectos perjudiciales para la salud tanto de forma directa como indirecta", añadió.



El plan está elaborado también por el Ministerio de Ciencia liderado por Pedro Duque, también presente en el acto. "No queremos eliminar las creencias de las personas, crear una sociedad de pensamiento único, sino hacer que los ciudadanos tengan suficiente información para que tomen sus decisiones de forma adecuada y basada en la evidencia científica", señaló el ex astronauta, conocido por su rechazo a la pseudociencia.



El Gobierno del socialista Pedro Sánchez se planteó el combate a las terapias alternativas como una "prioridad"desde que asumió en junio al considerarlas un "grave riesgo" para la salud pública. El nuevo plan fue elaborado en conjunto por ambos Ministerios y se presentará mañana a las diversas comunidades autónomas del país.



El documento propone la modificación de diversas normativas y la asociación con instituciones sanitarias, científicas y educativas para ofrecer mejor información, evitar engaños, impedir la enseñanza de pseudociencias en las universidades y combatir el intrusismo. Según la ministra Carcedo, casi el 60 por ciento de la población cree que la acupuntura funciona y el 53 por ciento que los productos homeopáticos son efectivos.



"No se va a poder decir ni publicitar que algo cura el cáncer. Se podrá decir que hace el pino o la voltereta, pero no que cura", advirtió la ministra. En España, varias farmacias venden remedios homeopáticos, que recetan también médicos colegiados. La contundente postura del Gobierno de Sánchez inicia ahora un giro radical en esa situación y marca también una postura diferenciada en Europa, donde varios países compatibilizan medicina tradicional y alternativa.