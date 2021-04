Escuela en Miami dice que no contratará a docentes vacunados contra el covid-19 por considerarlo inseguro

Centner Academy, una escuela privada de Miami, en Estados Unidos, envío una carta a los padres y madres de familia de sus estudiantes para informar que la institución no contratará a docentes que hayan sido vacunados contra el covid-19 por considerarlo no seguro. Así lo recoge NBC News este martes 27 de abril del 2021.

Dicho medio replicó la carta que el ente educativo hizo llegar a los padres de familia, en donde aluden que estar cerca o en contacto con una persona inmunizada puede tener algún riesgo, pues, a su criterio, aún no hay suficientes pruebas de que la vacuna sea segura.



"No fue una decisión fácil de tomar. Fue un consenso de nuestros asesores que hasta que este tema se investigue más a fondo, lo mejor para los niños es protegerlos de las implicaciones desconocidas de estar cerca durante todo el día con un maestro que recientemente ha tomado la inyección de covid-19", reza la carta.



Y, añade, el documento: "No estamos 100% seguros de que las inyecciones de covid-19 sean seguras y hay demasiadas variables desconocidas para que nos sintamos cómodos en este momento. Hasta que se sepa más, debemos pecar de cautelosos cuando se trata del bienestar de nuestros estudiantes y del equipo escolar".



Por su parte los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en ingles) respondieron que las vacunas sí son seguras y efectivas, además de que un efecto adverso es "muy improbable".



Los padres de familia también se hicieron eco de la carta recibida. Un hombre que no quiso identificarse dijo que le gustaría retirar a su hija de dicha institución, pero ya había cancelado cerca de USD 30 000 en la matrícula.



Leila Centner, cofundadora y directora ejecutiva de Centner Academy, dijo estar de acuerdo con la medida, pues ella considera que "decenas de miles de mujeres en todo el mundo han informado problemas reproductivos por estar cerca de alguien que ha sido vacunado".



"Sabemos que no todos están de acuerdo con este tema, pero esta es nuestra filosofía en Centner Academy, una en la que comparten muchos de nuestros maestros y padres", sentenció Leila Centner.