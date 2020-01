El guiño a Barcelona S.C. en el nuevo video de Green Day

LEA TAMBIÉN

Los seguidores del 'ídolo del astillero' no esperaron para llevar a redes sociales la emoción de que el escudo de su equipo apareciera en el video musical de una célebre agrupación internacional. Se trata del clip del tema Oh Yeah! que Green Day presentó este 16 de enero del 2020.

En solo cuatro horas el video logró más de 205 800 reproducciones en YouTube. La sorpresa para el público ecuatoriano aparece pasado el primer minuto. Un guardia de seguridad está mirando la pantalla de su celular y detrás suyo está ubicado un corcho del que aparecen colgadas diversas imágenes.



Una de estas es el escudo de Barcelona S.C. que se distingue claramente sobre el botellón de agua. Junto a este se encuentra un uniforme de fútbol y un poco más arriba aparece un parche de la bandera de Ecuador.



El escudo del equipo canario aparece nuevamente en varias ocasiones a lo largo del video que tiene una duración de tres minutos con 11 segundos y que alcanzó más de 28 400 'me gusta' en el portal de videos propiedad de Google.

Video: YouTube, cuenta: Green Day

En redes sociales, los usuarios expresaron su emoción por ver el logo de Barcelona S.C. en el clip. "Green Day hace honor a Barcelona SC en uno de sus videos. Bro, qué puede ser mejor que esto?", escribió un usuario identificado como Mario en Twitter.

Y es que tras la difusión del clip, la etiqueta Green Day se volvió tendencia en Twitter en Ecuador con decenas de usuarios comentando sobre el 'cameo' del escudo de Barcelona en el video y preguntándose si el guardia de seguridad que aparece en él es hincha del equipo ecuatoriano.

Escudo de Barcelona aparece en el video Oficial de Green Day pic.twitter.com/JLcCsZhdpX — omarm (@omarm69) January 16, 2020

Green Day publica el video de su última canción. Barcelona Sporting Club aparece con su escudo y uniforme como parte de escenografía en la garita de un guardia. Barcelona como ícono de representación social en una de las bandas más conocidas de punk rock estadounidense. pic.twitter.com/DY2vQEO3b7 — jose antonio rojas (@joselupusrojas) January 16, 2020

Oh Yeah será parte del nuevo disco de Green Day que lleva por título 'Father Of All Motherfuckers' que será lanzado al mercado el próximo 7 de febrero del 2020 a través de la firma Reprise Records.



El tema es el tercer adelanto del nuevo trabajo discográfico de la agrupación estadounidense de pop punk y pop rock integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool y conocido por éxitos como American Idiot, Boulevard of Broken Dreams o Wake Me Up When September Ends.