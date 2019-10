Cinco escritores venezolanos estarán en la Feria del Libro de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En el 2010, Caracas sufrió varios apagones eléctricos producto de una crisis energética. El primero duró cinco horas y dejó a oscuras a toda la ciudad. Al colapso del tránsito y de los servicios básicos se sumó la desesperación de las personas, quienes veían por primera vez cómo la ciudad se convertía en una especie de cueva.

Este paisaje caótico es el que describe el escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón en las primeras páginas de ‘The Night’. Con esta obra ganó este año la tercera edición de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

​

Blanco, que también es autor de ‘Los Terneros’, es parte del puñado de escritores venezolanos que estarán en la Feria Internacional del Libro de Quito, FIL-Q, que se celebrará en noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano.

​

En el encuentro literario también estará el periodista Boris Muñoz, ganador del Premio Maria Moors Cabot 2019, por su trabajo como editor de opinión de The New York Times en Español, un espacio que para el jurado del galardón se llenó de voces frescas. Uno de sus libros imprescindibles es ‘Despachos del imperio’ (2007). En esta publicación reúne una serie de crónicas sobre la cotidianidad en Estados Unidos.



Otro de los invitados venezolanos a la FIL-Q será Juan Carlos Méndez Guédez, autor de ‘La ola detenida. Las calles de Caracas están en llamas’, un libro que tiene como protagonista a Magdalena Yaracuy, una detective que tiene el trabajo de encontrar a la española Begoña de la Serna.



Yaracuy es una detective particular. Para resolver sus casos combina la brujería, las artes marciales y el manejo de armas de fuego.



Este empeño por retratar, desde la ficción o la no ficción, a Venezuela también es parte del ejercicio literario de Michelle Roche Rodríguez, la autora de ‘Álbum de familia. Conversaciones sobre nuestra identidad cultural’ (2013).



En este libro, la periodista y escritora reúne una serie de entrevistas a un grupo de pensadores de distinta línea política, quienes bosquejan la situación del mundo de la cultura en Venezuela.



A Roche se suma la poeta Edda Armas, autora de libros como ‘Roto todo silencio’, ‘El reino sin fin’, ‘Sin negativo ni estaciones’ y ‘A la hora del grillo’ y del libro de crónicas ‘Alguna vez el corazón aprendió de la rosa’. También está Lena Yau, autora de ‘Trae tu espalda para hacer mi mesa’, ‘Lo que contó la mujer canalla’ y ‘Bienmesabes’, libros donde las referencias al mundo de la cocina y del erotismo están presentes.