Escritores saldan la cuenta pendiente de Borges y le dan el 'Nobel de Literatura'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La histórica frustración de Jorge Luis Borges (1899-1986) y de sus seguidores porque nunca obtuvo el Nobel de Literatura terminó después de que un comité de escritores de varios países anunciase en Buenos Aires, de forma simbólica, que este 2018 sí se entregará el galardón y será para él.

"No pudiendo bajo ningún pretexto permitir que este año el Premio sea declarado 'desierto so pena' de la irresponsabilidad de los académicos que nos anteceden, un Comité Internacional de Escritores (CIE) con Miembros de Número asume la responsabilidad de entregar el Premio Nobel de Literatura 2018 a Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedro", leyó el poeta y actor Esteban Feune de Colombi.



Disfrazado de "académica sueca", este artista argentino dio la noticia en la noche del miércoles 19 de octubre del 2018 durante el acto de inauguración del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (FILBA), en Buenos Aires, en respuesta a la decisión de la academia sueca de no entregar este galardón en 2018 tras un escándalo de abusos sexuales.



"La idea surge del hecho de que el premio iba a quedar desierto. Veníamos a llenar ese agujero y aprovechando el contexto y la situación (...) nos pareció que el FILBA era un buen espacio para hacerlo", explicó Feune de Colombi en declaraciones a EFE.



Para esta "reparación histórica póstuma" (ideada por el doctor en Letras argentino Juan José Mendoza), los preparativos "fueron serios", ya que implicaron peluquería, maquillaje, encontrar medias y un traje de la talla de Feune de Colombi y un calzado adecuado.



Subió al escenario y leyó el discurso con el anuncio después de que se proyectaran retazos de entrevistas realizadas a Borges por periodistas que le preguntaban sobre el galardón de Literatura y que mostraban la resignación del escritor y poeta ante un premio que se le escapaba cada año.



Pese a lo extravagante de la actuación, no mostraron ninguna medalla ni un diploma pero no descartan hacerlo en diciembre, en las fechas en las que se celebra la ceremonia de entrega.



"Lo importante era el gesto, lograr transmitir este gesto, y el desafío era cómo llevarlo a cabo. Pero quizás a muchos se les ocurrió alguna que otra vez y lo importante era lograr concretar la idea y después soltar ese gesto en un evento literario", explicó.



El CIE, compuesto por representantes de Francia, Inglaterra, España, Egipto, Argentina, Brasil, Uruguay, México y Venezuela, cuenta con una decena de miembros, como la experta en arte Catherine Millet, Irvine Welsh (autor de "Trainspotting") o el filósofo Fernando Savater.