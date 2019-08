Escritora puertorriqueña dice que la serie sobre Selena es 'fiel a la verdad'

LEA TAMBIÉN

La periodista y conductora de televisión puertorriqueña María Celeste Arrarás, autora del libro en el que se basa la serie sobre el asesinato de la cantante Selena Quintanilla, que llega este mes de agosto 2019 a los hogares estadounidenses, defiende que su historia es "fiel a la verdad" y no toma partido por nadie.

La familia de la 'reina del Tex-Mex' y la mujer que la asesinó, Yolanda Saldívar, han coincidido en criticar tanto el libro 'El secreto de Selena' como la serie homónima de 13 capítulos que Telemundo estrena en los Estados Unidos el 25 de agosto del 2019, tras su emisión en América Latina.



En una entrevista, Arrarás, que es la productora ejecutiva de la serie, aseguró que su intención era "hacer una historia lo más objetiva, seria y creíble posible" teniendo en cuenta todos los elementos que rodearon la trágica muerte de la cantante. "No tomo partido por nadie y eso hay que recalcarlo porque todo lo que he hecho ha sido de una forma bien respetuosa, objetiva, seria y siendo fiel a la verdad", defendió.



La popular conductora de televisión explicó que, desde el primer momento, quería "desenmarañar lo que pasó con Selena". La 'reina del Tex-Mex' murió en un motel de Corpus Christi (Texas) el 31 de marzo de 1995 a causa de los disparos que le hizo Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans. La autora del crimen cumple cadena perpetua en una prisión de Gatesville (Texas).

Video: YouTube Cuenta: Selena Quintanilla



En opinión de Arrarás, esta serie acaba siendo "una radiografía de la mente manipuladora de la asesina". Saldívar "trató de manipularme en varias ocasiones y, después de estudiar todas las evidencias, me di cuenta de que era así cómo manipulaba a Selena", aseveró la periodista.



El elenco de 'El secreto de Selena' está formado por Maya Zapata (Selena), Damayanti Quintanar (Yolanda Saldívar), Sofía Lamas (María Celeste Arrarás) y Eduardo Santamarina (Ricardo Martínez), entre otros. Aunque solo tardó dos meses y medio en escribir el libro, la conductora de 'Al Rojo Vivo' (Telemundo) tuvo que esperar 23 años para poder vender los derechos de emisión y producir esta serie sobre la 'reina del Tex-Mex', quien tenía 23 años cuando murió.

El libro se empezó a gestar pocas semanas después del asesinato de Selena Quintanilla, cuando Arrarás viajó a Texas para cubrir como reportera las primeras sesiones del juicio de la asesina. Poco a poco, fue "hilando esa telaraña" y decidió escribir el libro del que ya se han lanzado veinte ediciones.



Asegura que su propósito no era lucrarse, porque "afortunadamente tenía un buen salario y no necesitaba el dinero". A la presentadora no le "preocupa en absoluto" lo que puedan decir ni Yolanda Saldívar ni el entorno familiar de Selena. "Cuando todas las partes lo critican, es ahí donde se ve que no se toma partido por nadie", zanja.



Con todo, Arrarás confía en que este proyecto televisivo vuelva a atrapar a la audiencia ya que, a su juicio, la figura de Selena Quintanilla "representa el triunfo entre los hispanos, ya que ella empezó de la nada y alcanzó el éxito". "Fue baleada en el momento que estaba a punto de despuntar y eso añade una especie de misterio y de tragedia que atrapa a todas las generaciones", manifestó.