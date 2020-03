Escritor chileno Luis Sepúlveda fue diagnosticado con el covid-19

LEA TAMBIÉN

El popular escritor chileno Luis Sepúlveda, quien reside en el norte de España, se contagió del nuevo coronavirus (covid-19), anunciaron este domingo 1 de marzo del 2020 las autoridades sanitarias de Portugal, donde estuvo recientemente.

El autor, de 70 años, tuvo los primeros síntomas el 25 de febrero cuando ya había regresado a Asturias (España), precisó la Dirección General de Salud portuguesa, informada por su homóloga española, puesto que el escritor había estado en el norte de Portugal del 18 al 23 de febrero para participar en un festival literario Correntes D'Escritas, celebrado en Póvoa de Varzim (norte).



El gobierno regional de Asturias anunció el sábado 29 de febrero del 2020 que había detectado un primer caso de coronavirus en un hombre de 70 años, pero no lo identificó.



“El paciente está estable. Su esposa, una mujer de 66 años que también tiene síntomas, será sometida a pruebas”, indicó, precisando que la pareja había sido admitida en un hospital de Asturias.



La Dirección General de Salud portuguesa llamó a todas las personas que tuvieron “contacto cercano” con Sepúlveda, que participó en el festival literario, a presentarse en sus oficinas. Ya hay al menos 20 personas relacionadas con el evento en cuarentena, principalmente funcionarios del Ayuntamiento de Póvoa de Varzim y trabajadores del festival.



La búsqueda, con todo, no se da por concluida, y abarca especialmente a quienes estuvieron con Sepúlveda y su esposa a menos de un metro de distancia, en espacios cerrados o en el mismo coche, que hayan convivido con ellos o que les hayan prestado cuidados sanitarios se pongan en contacto con las autoridades.



"(Parece que) habría llegado a Portugal ya con síntomas", sostuvo a periodistas este lunes 2 de marzo el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, quien se mostró prudente porque la investigación sobre las circunstancias de Sepúlveda está aún en curso.



Una cuestión que de confirmarse "marcaría la diferencia" porque, recordó, los dos casos de los que se ha informado este lunes tienen como origen del contagio Italia y España, lo que significa que no se ha identificado aún un brote procedente de territorio portugués.



Por ello, el presidente apeló a la calma y apuntó que tener casos se enmarca dentro de la normalidad europea.



"Es la llamada noticia esperada hace mucho tiempo. Era de extrañar que habiendo casos en tantos países de Europa no hubiese ninguno en Portugal", comentó Rebelo de Sousa.



Hay dos casos de covid-19 confirmados en Portugal. El primer caso de infectado por coronavirus en el país, es un hombre que estuvo en el norte de Italia de vacaciones.



Además, otro hombre que viajó recientemente a España por trabajo ha dado positivo en un primer análisis y se espera el resultado de una nueva prueba para confirmar su diagnóstico.



Los dos varones, de nacionalidad portuguesa, se encuentran ingresados en sendos hospitales de Oporto, en el norte del país, y su estado es "estable", informó en rueda de prensa la ministra de Salud lusa, Marta Temido.

Se trata de la primera confirmación de coronavirus en Portugal, que ya había anunciado que dos de sus ciudadanos habían dado positivo a bordo del crucero 'Diamond Princess', anclado al sur de Tokio.