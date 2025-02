Lamentablemente, la única escena poscréditos llega al final de todos los créditos, así que si quieres verla, prepárate para esperar un rato.

Con una duración de dos horas, tal vez quieras moderar el consumo de refresco cuando veas ‘Capitán América: Un nuevo mundo’. ¿Es realmente importante?

La escena no introduce a ningún personaje nuevo ni aporta grandes revelaciones, pero sí refuerza la idea de que la guerra multiversal se avecina.

Todo lo que debes saber antes de ver ‘Capitán América: Un nuevo mundo’

Capitán América: Un Nuevo Mundo ya llegó a los cines de Ecuador desde el jueves 13 de febrero, marcando el debut de Anthony Mackie como el nuevo ‘Cap’.

Dirigida por Julius Onah y con un guion de Rob Edwards, esta película de 118 minutos conecta casi 20 años y 35 películas del MCU, retomando la historia tras ‘Avengers: Endgame’ (2019), cuando Steve Rogers (Chris Evans) entrega el escudo a Sam Wilson (Mackie).

Mackie destaca que esta película muestra a Sam convirtiéndose en un líder con su propia identidad como Capitán América, ofreciendo la perspectiva de un hombre común en un mundo lleno de superhumanos.

En esta nueva entrega, Wilson y Falcon (Danny Ramirez) se enfrentan a un complot global mientras colaboran con el presidente Thaddeus Ross (Harrison Ford). Onah describe la película como un “thriller paranoico” que no te puedes perder.

Explicación de la escena poscréditos

Advertimos spoilers desde aquí. En la secuencia, vemos a Sam Wilson visita a Samuel Sterns en la prisión submarina de la Balsa, donde también está encarcelado Thaddeus Ross/Hulk Rojo.

Aunque en la serie Falcon y el Soldado del invierno se mencionó que el Barón Zemo está en la Balsa, no se hace referencia a él en esta película.

El momento clave llega cuando el Líder (Sterns) lanza una advertencia enigmática a Sam Wilson:

“¿Creen que son los únicos? ¿Creen que este es el único mundo? Veremos qué sucede cuando tengan que proteger este lugar de los demás”.

El multiverso sigue en juego

Desde ‘Spider-Man: No Way Home’ y ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, Marvel ha estado construyendo su nueva saga en torno al multiverso. La escena poscréditos de Capitán América 4 sigue reforzando esta idea y allana el camino para ‘Avengers: Doomsday’ (2026) y ‘Secret Wars’ (2027).

En los cómics, Secret Wars muestra cómo distintas realidades comienzan a chocar y mezclarse, llevando a la creación de Battleworld, un mundo donde conviven versiones alternativas de los personajes.

Si bien la escena poscréditos no es imprescindible, deja claro que el multiverso sigue siendo el eje central del MCU y que la Gran Guerra está cada vez más cerca.

A pesar de la expectativa que generó la cinta, el sitio especializado en cine Rotten Tomatoes le dio una calificación del 49%, la peor de las películas de la saga.