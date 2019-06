Los escándalos que quebraron la carrera de Max Wright, el padre de la familia de ‘Alf’

LEA TAMBIÉN

Max Wright, el actor estadounidense que dio vida a Willie Tanner en la conocida serie ‘Alf’, conmovió los corazones de los niños de los años 80. Su salto al reconocimiento internacional fue impulsado por el padre que, junto a su familia, decidió acoger al extraterrestre de Melmac. Un futuro prometedor parecía llegar para Wright.

Pero el artista, quien perdió la batalla contra el cáncer el miércoles 26 de junio del 2019, fue eclipsado por la publicación de un video que registró un lado poco conocido el intérprete.

En 2012, el tabloide estadounidense National Enquirer publicó una serie de fotografías en las que se podía ver al actor consumiendo sustancias psicotrópicas en un departamento. Además las imágenes lo mostraban manteniendo relaciones sexuales con personas sin hogar.

El material fotográfico explícito protagonizó la primera plana del periódico acompañado por un texto lleno de detalles e ironía. El National Enquirer citó la entrevista de un supuesto examante de Tanner que afirmó que la vida del actor estaba fuera de control por su adicción al crack. La publicación tumbó la prometedora carrera de Wright, quien decidió alejarse de la industria del

Pero su caída con las drogas no permitió que sus seguidores olviden su participación en películas como ‘All That Jazz’, ‘Reds’ y el papel que lo mantiene vivo a escala mundial: ‘Alf’.



Con cuatro temporadas y 103 episodios que se presentaron entre 1986 y 1990, ‘Alf’ basó su historia en la llegada de un intrépido extraterrestre que tiene un accidente con su nave espacial. La familia Tanner lo acoge y él trata de acoplarse a los seres humanos, mientras intenta comerse al gato de la familia.